Théâtre, film documentaire, et concerts avec le Club rade passion

L’association Club rade passion a été créée en 2021 par deux musiciens qui souhaitent animer les territoires de Rade de Brest en organisant sur des sites insolites des évènements culturels conviviaux orientés vers les musiques contemporaines.

Des évènements ont déjà eu lieu au bar le Grabuge à Recouvrance, à la Ferme des Bodenez à Dirinon et au Café de l’Ancre à Lopérhet et ont rassemblé jusqu’à 800 personnes. Le club sera de la fête des 40 ans de l’Auberge de Brest en septembre 2023 et en coproduction avec Astropolis sur l’esplanade des Capucins à Brest fin juin 2023.

En attendant, c’est au Café de l’Ancre à Lopérhet que le Club vous donne rendez-vous les 27 et 28 mai 2023 dans le cadre idyllique de la pointe de Rostiviec (avec camping et restauration sur place).

Le samedi 27 mai 2023, c’est une mise en bouche à partir de 19h30 (5 euros l’entrée) avec la compagnie de théâtre La têtue viendra présenter sa pièce « Récital…en grève ! » un solo en musique, clownesque qui se prête aux salles, à la rue, jardins, cafés… de par sa proximité et interaction avec le public. Un récit sur l’histoire des luttes, des femmes, des révolutions (ratées…ou pas !) par Marie Gertrude, notre dame du CDI du collège Bellevue de Guéméné Penfao.

Suivra une projection en plein air du documentaire L’énergie positive des dieux de Laetitia Moller sorti en septembre 2022 qui retrace la naissance du Collectif Astéréotypie qui jouera sur scène dans le cadre de l’évènement le lendemain. Un film intense tout comme la musique du groupe.

Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté. »

Le dimanche 28 mai 2023 commencera par une après-midi familiale au bord de l’eau à partir de 16h avec tournoi de pétanque, baignade, goûter sucré, jeux en bois pour les enfants, chasse au trésor contée à 16h15,

et Soukouss all stars le duo de dj issu de Club Rade Passionpour un dj set de 16h à 18h & 23h30-1h.

Autres locaux de l’étape (Crozon), Miaou-Miaou proposeront leur kitsch pop à 18h.

À 21h, le concert Post Punk d’Astéréotypie mettra le feu,

précédé à 19h30 par l’aventure psycho-romantique, semée et parsemée de sonorités 80’s et de textes bucoliques pour alcooliques du duo suisso-belge Reymour.

Suivront à 22h30 les Allemands de Das Kinn et leur musique punk, de danse avant tout, en club, salon ou cave.