Des arbres dans le potager de l’Abbaye du Relec à Plounéour-Menez ?

Apprenti jardinier ou vétéran de la plantation, cette exposition vous aidera à pallier le réchauffement climatique dans nos petits espaces de verdures privées, le manque d’eau, l’appauvrissement des sols nous oblige à faire preuve de créativité.

Pour cela l’exposition s’accompagne d’une série d’ateliers et de conférences autour des arbres et du jardin potager : des ateliers pratiques, des constructions végétales et conférences, le tout mené par un ensemble de professionnels. Une occasion unique de repartir avec des savoir-faire en profitant de la grande église romane, du cloître, de l’étang et de la fontaine monumentale et de prairies entourées de douves.

L’église abbatiale classée aux Monuments Historiques pour son architecture cistercienne, qui est une rareté en Bretagne.