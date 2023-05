Des Polars et des Notes #101 : Vagabondage meurtrier…

C’est reparti pour un tour du monde sur Littérature Noire Airlines, car si avril nous voue en vain à l’amour, mai nous invite aux voyages, et les destinations lointaines ne manquent pas dans ce numéro.

Les bas-fonds de Lagos et le martyre des femmes, les méandres politico-sanitaires chinoise à Shanghai, les tristes grisailles belges flamandes, tout comme les secrets militaires soviétiques nous attendent, tout comme une émouvante ballade entre l’Allemagne, la Normandie et l’Irlande, accompagnée d’un tour de France meurtrier et vengeur, que du bonheur ! Quelques milliers de kilomètres à parcourir en une heure et des intrigues palpitantes à découvrir, de quoi peupler vos songes en attendant ces damnées vacances toujours si longues à arriver.

Nous évoquerons la politique délirante du « zéro covid » de la dictature chinoise et ses conséquences, le pillage appliqué de l’Afrique par les multinationales, les femmes en premières victimes de tous les abus, mais aussi une histoire d’amour qui a mal tourné, des justicières déterminées, et puis, polar du réel, un crime sordide dans le nord de la Belgique et les jeux du chat et de la souris entre espions de la CIA et le KGB au plus fort de la guerre froide. Quel programme.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

AMOUR, MEURTRE ET PANDÉMIE – Qiu Xiaolong – Éditions Liana Levi

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise Bouillot

LE LIVRE DE DANIEL – Chris de Stoop – Éditions Globe

Traduit du néerlandais (Belgique) par Anne-Laure Vignaux

LE MÂLE EST FAIT – Anne Dhoquois – Éditions Les Arènes – Collection Equinox

L’ESPION QUI VALAIT DES MILLIARDS – David E. Hoffman – Éditions des Syrtes

Traduit de l’anglais par Christine Laferrière

Interviews

Marin Ledun pour FREE QUEENS, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.

Marc Villemain pour IL FAUT CROIRE AU PRINTEMPS, publié aux éditions Joëlle Losfeld

La Zik

Ben Harper – Oppression, The Clash – Life is Wild, Wizkid – Money & Love, Violent Femmes – Kiss Off, Neil Young – Heart of Gold, Stas Patchobout – Sprouzhyna