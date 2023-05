Le Logonna Japan Festival ouvre ses portes le 3 juin 2023 à Logonna Daoulas

Nanae Gueguen-Watanabe est arrivée en France à la fin des années 80 à Chambéry puis a enseigné le japonais dans des universités parisiennes pendant prés de 25 ans. Elle est venue habité à Logonna Daoulas avec son mari qu’elle a rencontré en Île-de-France.Mais Nanae avait deux rêves. Le premier était de jouer du piano et d’ouvrir une association dont le but était la rencontre entre les individus.

En effet, issue d’une famille qui respecte les traditions, Nanae souhaitait perpétuer et partager des traditions parfois ancestrales.

La création de cette association et de ce festival repose sur deux principes fondamentaux : la cérémonie du thé et « itchigo itchi-é ». ils expriment le souhait de rassembler les gens sans distinctions et qu’ils ralentissent leurs train de vie pour apprécier le moment présent comme si c’était le dernier. Pour l’hôte, le but est de « donner son maximum ».

Tout au long de l’année, l’association organise des ateliers culinaires, des cours de japonais, mais elle participe à des évènements nationaux comme la semaine de réduction des déchets en proposant un sac furoshiki.