Marathon créatif pour inventer les mobilités durables en Bretagne

Le marathon créatif des mobilités durables en Bretagne a pour objectif de mettre en place des solutions alternatives à la voiture individuelle telles que l’autopartage, le covoiturage et le vélo. A partir d’un travail collectif, il s’agit de co-créer des solutions innovantes, efficaces, désirables et d’initier des synergies entre les acteurs.

CreaMOBZH s’inscrit dans le cadre du projet de recherche action Fabrique des mobilités durables en Bretagne (FABMOBZH) porté par le laboratoire de sociologie de Brest (LABERS) et l’association le Lieu-Dit (à Brest). L’événement est porté par le Laboratoire et l’association Ti MOBZH, lancée à la suite du projet de recherche pour favoriser le passage à l’action et les changements de comportements. Cette association a pour objet de proposer un accompagnement des collectivités, des entreprises, des associations et des particuliers dans leurs projets de transition en mobilité en région Bretagne. Le 5 mai 2023 à l’université de Lettres et de Sciences Humaines Segalen à Brest c’était le lancement du processus mais il y aura d’autres rencontres entre les participantes et participants jusqu’à fin juin 2023.