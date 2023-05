Dreamcatcher terminent leur nouvelle trilogie d’albums avec « Apocalypse: From Us »

Aujourd’hui on va parler d’un groupe que j’affectionne particulièrement : Dreamcatcher.

Composé de 7 membres : JiU, Sua, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami et Gahyeon, Dreamcatcher sait utiliser sa notoriété pour essayer de changer les choses en termes d’environnement. La trilogie d’albums « Apocalypse » s’est clos hier avec leur nouvel EP Apocalypse : From Us, mettant fin à une série de MV à l’enjeu environnemental.

Apocalypse : From Us est donc un EP de 5 titres, paru le 24 Mai chez Happy Face Entertainment. La title track de l’album est BonVoyage et je vais vous en parler tout de suite.

« Bon Voyage » est ouverte par une intro douce où les voix sont légères et accompagnées par des choeurs. S’en suit ensuite des riffs de guitare et de basse énergiques avant de retrouver le calme sur le couplet où les voix, toujours accompagnées par des choeurs sont également accompagnées par un synthé aérien. Dans ce couplet on entend même la belle voix chantée de la rappeuse Dami, une agréable surprise ! Le pré-refrain se veut plus tranquille avec une guitare acoustique qui nous transporte doucement jusqu’au refrain aussi puissant vocalement que musicalement. Dans le deuxième couplet on trouve un rap doux un peu chanté de Dami dont la voix unique est particulièrement reconnaissable et marquante. « BonVoyage » est un titre où on jongle constamment entre pop rock calme et hard rock puissant. Les voix sont douces et apaisantes pendant les couplets et puissantes et fortes pendant les refrains. La seule exception dans le titre c’est le bridge, qui mélange parfaitement ces deux ambiances avec une instru calme qui met en valeur les vocalises puissantes des chanteuses avec une high note parfaitement exécutée qui nous mène au dernier refrain où la puissance globale du morceau est décuplée par l’ajout des ad-libs et la reprise de la guitare électrique ainsi que toutes les autres sonorités du morceau.

On va maintenant passer à un morceau qui fait désormais parti de mes titres préférés de Deukae comme on les appelles dans le fandom : Propose.

« Propose » est un titre ouvert par une intro apaisante. Lors du premier couplet, l’instru se veut minimaliste, accompagnant parfaitement la douceur vocale de Sua. On entend au fil du couplet l’instru qui monte crescendo pour devenir plus rythmée sur le pré-refrain très court avant que la guitare distorsionnée ne vienne prendre les devant. Le refrain a un rythme lent et marqué et les voix sont puissantes. A ce stade on peut dire que Dreamcatcher aiment faire ressortir leurs impressionnantes capacités vocales sur les refrains de leurs chansons. L’entièreté du refrain est d’ailleurs en anglais ! Sur le deuxième couplet on retrouve notre super rappeuse : Dami. Pour accompagner son rap au flow posé, on a des synthés abrasifs et des basses bien audibles qui englobent le tout. Pour le bridge, une guitare acoustique se mêle à la guitare électrique des refrains pour accompagner les vocalises douces des chanteuses qui deviennent rapidement plus puissantes avec une high note qui nous guide vers le dernier refrain où les émotions sont décuplées, fermant le morceau en apothéose.

La trilogie des albums Apocalypse : Save Us, Apocalypse : Follow Us et Apocalypse : From Us auront fait naître de nombreuses théories qui se rejoignent malgré les différents chemins qu’elles empruntent. En se servant des 3 MV, le fandom de Dreamcatcher, les insomnia, ont réussi à créer des histoires et théories qui touchent toutes au même sujet : l’écologie.

La plus simple que j’ai trouvé est celle-ci :

Dans le MV de « Maison » issue du premier épisode de la trilogie : Apocalypse : Save Us, les membres de Dreamcatcher semblent incarner des divinités. Ces divinités réalisent l’état dans lequel notre planète se trouve et font un saut dans le futur pour y découvrir un monde détruit. Elles vont donc décider de se diviser pour nous venir en aide et ainsi sauver notre maison.

Vient ensuite le deuxième épisode : Apocalypse : Follow Us et sa chanson « Vision ». Les 7 divinités ont troqué leurs belles robes blanches pour des pantalons cargos et des tenues militaires plus soignées. Elles nous invitent désormais à les rejoindre dans une rébelion pour sauver notre planète des sociétés qui la mette en danger, nous donnant une vision d’un monde guéri.

Enfin, on a le MV de « BonVoyage ». Notre planète est sauvée. La nature est bien présente et la vision du monde détruit et poussiéreux du premier épisode n’existe plus. Les déesses repartent et nous laissent prendre soin de notre maison.

Quand on regarde les 3 clips, on se rend bien compte que l’enjeu environnemental est présent. C’est même flagrant et c’est un très bon moyen d’aborder le sujet. Dans cette industrie, les artistes sortent du contenu en quasi permanence. Il y en a tellement que les fans ne regardent pas nécessairement tout, mais ce qui est sur, c’est que les fans, et d’autres, vont regarder les clips. Elles font donc passer le message de l’écologie à travers un support qui touchera plus de public et créent ainsi un impact plus important. Merci à elle de sensibiliser les gens de cette façon.