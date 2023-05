Elodie Serpe a mis le pied à l’étrier avec Entreprendre au féminin Bretagne

C’est en tant qu’officier de marine qu’Élodie Serpe s’est formée au management et à la direction d’équipes. Quand elle a dû quitter l’armée pour raisons de santé, elle avait donc naturellement des compétences à transmettre.

Après avoir créé une association équestre avec son mari, elle a eu l’idée d’allier sa passion des chevaux et son souhait d’entreprendre en devenant équicoach. Ce sont bien les humains qu’elle forme mais avec l’aide des chevaux. Les animaux sont en effet très sensibles aux postures, aux gestes, aux tons de la voix, à l’autorité… Ils sont des miroirs et sont vraiment révélateurs de notre attitude, notamment en matière d’intelligence relationnelle et émotionnelle. Au sein de son entreprise Leadership expérience, elle propose des team buildings à la journée ou des formations plus longues et plus personnalisées ; les particuliers peuvent aussi bénéficier d’accompagnements, de 5 à 10 séances.

En tant qu’adhérente d’Entreprendre au féminin Bretagne, Élodie Serpe a d’abord apprécié la dynamique de groupe et elle a pu se former avant de créer son entreprise. Elle est désormais bénévole active de l’association, notamment pour organiser des petits déjeuners réseau à Quimper et proposer à ses paires des ateliers pour travailler sa posture entrepreneuriale et sa confiance en soi.

Choix musical : The fire de La Poem