Le recyclage des textiles en circuit très court avec La pince

La pince est une association qui existe depuis septembre 2013 à Brest et travaille sur différents aspects de recyclerie textile. En plus, l’association dispose d’un atelier axé sur les arts textiles, équipé de machines à coudre, d’une surfileuse qui accueille les bénévoles de l’association, soit pour une pratique autonome soit par le biais de cours de couture ou de modisme.

Une seconde vie vraiment locale pour les vêtements d’occasion

L’association reçoit principalement des dons de particuliers, les vêtements sont triés et remis en vente pour certains et les autres sont soit réparés dans l’atelier de l’arrière boutique soit transmis au réseau La corde à linge composé d’autres associations chargées de récupérer, remettre en circuit, donner ou vendre localement les vêtements, tissus, etc. pour les rendre accessibles et utiles.

Transmission et entraide entre bénévoles

Les trois fondatrices de La pince étaient elles-mêmes bénévoles dans une recyclerie de Brest et elles ont dès le départ pensé leur projet avec ces deux volets : la recyclerie avec vente et le recyclage proprement dit avec réparation et transmission du savoir-faire. L’atelier joue aussi un rôle de lieu de rencontre pour les bénévoles et d’entraide entre elles et eux. La pince propose également de la mercerie ce qui l’aide à se démarquer des autres friperies de Brest et s’avère très pratique pour les bénévoles qui travaillent dans l’atelier.

A La pince les bénévoles se voient confier différentes missions : outre le travail d’atelier, il peut s’agir d’un soutien logistique comme l’acheminement des textiles (à vélo cargo), la mise en rayon la participation aux ateliers coopératifs ou encore le tri. Il est d’ailleurs important que plusieurs regards se portent sur la sélection des vêtements pour varier les critères et s’assurer du bon état des articles.

Le réseau La corde à linge

La corde à lingues c’est un réseau créé en 2017 à partir du constat que l’association récupérait beaucoup de dons et qu’elle ne pouvait pas tout garder. La pince travaillait alors de manière informelle avec d’autres associations pour alimenter des vestiaires qui servaient à des personnes qui n’avaient pas les moyens de s’acheter des vêtements. Le réseau s’est constitué pour faire reconnaître ce travail mais aussi pour intégrer de nouvelles associations liées au recyclage et à la récupération des textiles à Brest ou alentour.

Depuis quelques années, La corde à linge organise également des événements comme des braderies ou des ventes de vêtements au poids ; la prochaine a lieu le 10 juin 2023 au lavoir Saint-Martin à Brest.