Cette émission a été écrite et réalisée par les élèves de 5e du collège Saint Yves à Quimper. Ils et elles se sont intéressé·e·s à la sécheresse météorologique et agricole, aux nappes phréatiques, aux mégabassines et à l’avenir de la planète.

Pour vous en parler, les élèves n’ont pas manqué d’imagination : micro-trottoir, chanson, fiction, débat, etc.