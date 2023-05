N’ouzon Ket : Un collectif proactif qui éclaire la Presqu’île de Crozon

Dans l’émission LEM, nous avons eu le plaisir d’accueillir le collectif Nouzon Ket, un collectif théâtral basé sur la presqu’île de Crozon, qui se révèle être plus actif que jamais. Avec Malik et Magali, nous avons discuté de l’actualité du collectif, mettant en lumière ses nombreux projets théâtraux à venir. Du théâtre mais pas que ! Parmi ces projets, l’événement phare intitulé « Over the Rainbow » se démarque particulièrement, et nous reviendrons sur son importance dans cet article.

Les productions du collectif Nouzon Ket sont pléthoriques, et nous avons pu découvrir certains d’entre eux tout au long de l’année . Nous nous sommes arrêtés sur chaque événement afin d’en saisir la substance et la valeur artistique. Le 2 juin, les « Fabulettes » feront leur retour lors de l’inauguration de la Halle de Lanvéoc. Ce concept original mêle théâtre et fables actualisés. Du 9 au 11 juin, le collectif présentera « Scènes de Lit » à Lanvéoc. Les spectateurs peuvent s’attendre à une expérience artistique immersive et divertissante. Un spectacle en 3F (tri-frontale que c’est) : une première mondiale.

Autre première mondiale, un événement majeur qui marque l’agenda du collectif, c’est sans aucun doute « Over the Rainbow ». Prévu les 23, 24 et 25 juin, cet événement historique sera le tout premier weekend Queer sur le territoire de la presqu’île de Crozon. Il revêt une importance particulière, car il vise à célébrer la diversité et à promouvoir l’inclusion. Afin de soutenir cet événement, le collectif N’ouzon Ket a choisi de mettre en place un financement participatif. Les fonds récoltés seront utilisés pour assurer la réussite de l’événement, notamment en permettant la réalisation d’activités et de performances variées tout au long du weekend. L’objectif est d’attirer l’attention du public et de favoriser la participation de tous. L’organisation d’un événement d’une telle envergure n’a pas été sans défis, mais le collectif est déterminé à en faire un succès retentissant ! En tant que premier weekend Queer en PICAM (Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime), « Over the Rainbow » porte des valeurs de tolérance, de respect et d’ouverture d’esprit. Le collectif souhaite véhiculer un message fort en faveur de la diversité et de l’égalité, tout en offrant un espace de célébration et de partage pour tous !