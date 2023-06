Le Regard d’artiste de Bertrand Gadenne au domaine de Trévarez

L’art de Bertrand Gadenne est fait de faune et de flore. En vidéo, il filme le vivant, des animaux comme le hibou, le renard ou le cerf, et lui-même ou ses proches… En photo, il compose avec des végétaux d’autres architectures inspirées des lieux où il créé. Ici, c’est donc l’architecture du château de Trévarez qui a fait naître les formes à base de branches, fleurs, mousses, lichens. Entre fascination et crainte, le rapport avec ses œuvres vidéo nous laisse « sur la branche », avec ce sentiment que la beauté est fragile, que la vie est éphémère, que l’équilibre peut être rompu à tout instant, que le mal n’est jamais loin du bien.

À Trévarez, l’artiste a puisé dans le parc ses éléments végétaux, et il nous propose ses œuvres au rez-de-chaussée des écuries et dans les salles ou les couloirs du château. Les vidéos ont été réalisées avant sa résidence mais réadaptées pour s’inscrire parfaitement dans le cadre de l’ancien domaine de chasse qu’était Trévarez.

Diplômé de l’École nationale supérieure d’art de Nancy en 1979, Bertrand Gadenne a enseigné à l’École supérieure d’art du Nord-Pas-de-Calais jusqu’en 2015. Il expose régulièrement en France (Cité de la Musique, Galerie de Rohan, Ovni Festival…) et à l’étranger, plusieurs de ses œuvres appartiennent à des collections publiques (Fonds National d’Art Contemporain, Maison Européenne de la photographie, FRAC Occitanie, etc.). En 2017, il est lauréat de la Résidence Ackerman-Fontevraud La Scène.