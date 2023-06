Sélectionnée par le DJ britannique Paul Hillery, la nouvelle compilation de BBE Music présente une collection chatoyante de folk funk et de morceaux de rock rares !

Sélectionnée par le DJ britannique et chasseur de vinyles Paul Hillery, la nouvelle compilation de BBE Music présente une collection chatoyante de folk funk et de morceaux de rock rares aux accents baléares. Ancien DJ de tournée pour Polyphonic Spree et auteur de la chaîne YouTube et de la série de mixes “Folk Funk & Trippy Troubadours”, l’assemblage musical de Paul Hillery, trié sur le volet avec amour, comprend du soft rock gratté, des rythmes de plage enivrants, le doux pétillement de l’electronica, le tout porté à vos oreilles par une douce brise d’été.

Cette compilation est en fait la suite de son très acclamé We Are The Children Of The Sun. Andrew Male, du Magazine MOJO, qualifie l’album de “l’une des compilations les plus émouvantes et les plus belles de ces dernières années.” Cette nouvelle compil de 19 morceaux est une collection lumineuse de trouvailles rares, qui nous donnent le sourire et nous font impatiemment donner envie d’écouter ces morceaux sur une belle plage cet été. La musique englobe un large éventail de sons, en commençant par la musique cajun avec Will et James Ragar, dont les guitares acoustiques faites à la main permettent d’élever la voix. Comme de nombreux autres titres de cette compilation, “As the Day Grows Tired” est réédité en vinyle pour la première fois.

Le morceau d’introduction “As the Day Grows Tired” annonce l’énergie et le couleur du projet avec un son funky, folky et baléaresque. C’est un morceau de folk-funk acoustique brûlé par le soleil, dont les harmonies vocales rappellent Crosby Stills & Nash, mais avec une touche de bossa nova presque latine.

Pour montrer la variété riche du projet, il y a un peu de disco suédois et un instrumental jazz-funk de Cologne qu’on retrouve au morceaux 5 et 6. Juste après il ya l’envoûtant Varela avec “Come And Take Me By The Hand” – un morceau de musique du New York de la fin des années 70, qui ressemble à quelque chose de la scène folk psychédélique britannique des années 60, mais baigné dans un bain de synthétiseurs mélancoliques.

Le 10ème titre, “Write Your Lucky Number” de Darrell John est une sorte de bijou d’ambient-folk-jazz qui rappelle les moments flottants et lumineux de Pat Metheny. Il y a aussi le 13ème morceau, “Kayenta Crossing”, qui est un morceau purement instrumental rempli d’accords sublimes à la guitare tout en étant accompagné par une flûte, un synthétiseur tout doux et un tambour créant un air de folk oriental, et c’est sublime.

Chaque morceau inclus dans la compilation est également digne de votre temps, et la qualité de la musique collectée est vraiment stupéfiante. Il ya des moments ou je me dis naïvement que malgré cet aire ou nous avons un accès infini à la musique, qu’il n’y a plus grand chose à découvrir, surtout personnellement après toutes ces années d’écoute et de recherches pour les pépites ultimes. Mais lorsqu’un projet musical minutieusement préparé comme celui-ci apparaît, on se rappelle à quel point cette idée est une connerie. Plus on creuse dans la musique, plus on se rend compte que notre propre richesse de connaissances musicales n’est que la partie émergée d’un iceberg gigantesque, et c’est bien que des gens comme Paul Hillery font ce travail de diggeur de temps en temps pour nous le rappeler.