Le premier album du groupe Mandy, Indiana mélange les styles de façon unique

Aujourd’hui on va parler d’un groupe anglais assez particulier car la chanteuse chante en français. Il s’agit de Mandy, Inidiana, dont le nom est inspiré de Gary, Indiana. Formé par le guitariste Scott Fair, le groupe est composé de Valentine Caulfield au chant, Simon Catling aux synthés et Alex Macdougall à la batterie.

Le style de musique de Mandy, Indiana est un vaste mélange de post-punk, électro et noise que l’on peut retrouver sur leur premier album dont on va parler tout de suite. Intitulé I’ve Seen A Way, l’album contient 11 titres. Il est paru le 19 Mai dernier chez Fire Talk et à été enregistré dans des endroits très particuliers comme des centres commerciaux, des cryptes gothiques ou encore des grottes.

Le premier titre dont on va parler s’intitule « Pinking Shears ». Il s’agit d’une chanson électro féroce à l’instru destructrice qui écorche les oreilles. La basse est bourdonnante et le rythme de la batterie est accrocheur. Valentine interprète les paroles sous forme d’un slam qui prend pour cible le système capitaliste.

On va maintenant passer à « Peach Fuzz ». Il s’agit d’un titre qui passerait tranquillement dans un festival comme Astropolis. « Peach Fuzz » est une version décalée et un peu malade de la musique dance et son instru bourdonne et siffle comme de la techno, de quoi remplir les pistes de danse sans problème. Il y a très peu de paroles pendant la première moitié du morceau, nous laissant apprécier les synthés rebondissants et les pulsations viscérales de l’instru qui sonne très crue.