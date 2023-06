Entre archéologie et édition

Nous avons eu l’opportunité d’évoquer avec Jérôme Nédelec à la fois l’histoire de la Bretagne, la langue bretonne mais aussi ses projets d’édition. Nous espérons avoir l’occasion prochainement de l’avoir de nouveau au micro de Truelle et sac à dos pour vous présenter en avant première les travaux en cours.

De l’archéologie à l’écriture

Après quelques chantiers au sein de l’Afan (Association pour les fouilles archéologiques nationales, remplacée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives – Inrap – en 2002) c’est la musique qui va motiver Jérôme pendant de nombreuses années. L’écriture vient se mêler à l’affaire, en tant qu’auteur à partir de 2015, 3 romans à sont actif mais aussi en tant qu’organisateur d’évènements littéraires en Bretagne. Les Mystériales de Redon, festival des littératures populaires et de l’imaginaire depuis 2022 et dernièrement la biennale du livre d’histoire de Pontivy.

Des romans historiques à l’édition numérique

Avec « Chronos » il souhaite créer une nouvelle maison d’édition en Bretagne qui propose des ouvrages, des documents interactifs permettant de découvrir l’histoire, le patrimoine et les sites archéologiques importants. Des livres documentés, imagés, complétés par des informations disponibles via internet ou d’autres supports numériques mis à disposition. Aujourd’hui, le lecteur se diversifie et apprécie de découvrir des univers différents. Les livres transmédias permettent une approche scientifique tout en restant ludiques. Cela rejoint les livres dont vous étiez le héros dans les années 1980. Une nouvelle façon d’appréhender l’Histoire et les histoires.

Vous pouvez retrouver Jérôme prochainement avec les Mystériales de Redon, les 24 et 25 juin 2023, il sera aussi présent au festival régional « Paysages » à Mûr-de-Bretagne les 30 juin, 1er et 2 juillet 2023. De notre côté, nous vous retrouverons pour les Journées nationales de l’archéologie les 17 et 18 juin 2023 entre Brasparts et Mûr-de-Bretagne et nous serons aussi présents pour le festival « Paysages ».