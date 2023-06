Un été 2023 bien animé au musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas

Cet été plusieurs animations auront lieu au musée de la fraise et du patrimoine à Plougastel-Daoulas. En plus de la visite du musée, des balades guidées seront proposées le vendredi, autour des chapelles de la commune et elles changeront chaque vendredi ; l’après-midi d’autres balades guidées sur différents secteur de Plougastel exploreront le patrimoine environnemental de la commune, d’autres visites guidées auront lieu les mardis et samedis matin et après-midi.

Des visites-ateliers sont aussi organisées pour le jeune public sur les thèmes des collections permanentes et temporaires du musée, ces ateliers mélangeront la découverte du musée ainsi que des ateliers créatifs autour des ressources qui ont marqué le territoires (le lin, la fraise et la mer) ou des éléments de la vie locale et traditionnelle (mobilier et vêtements traditionnels).

Programme détaillé de juillet et août 2023 au musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas

Les mardis sont consacrés aux visites guidées du musée.

Les mercredis se joueront avec un jeu de piste guidé sur la commune. Deux parcours sont proposés (à faire à pied). Le parcours n° 1 commence au village de Saint-Adrien, sa chapelle et les rives de l’étang de Penn ar Ster vous séduiront. Le parcours n°2 part du village de Pont Kalleg et vous promène au fil du patrimoine maritime, naturel mais aussi bâti de la commune.

Toujours le mercredi, les gourmandes et gourmands pourront préférer la route des saveurs en voiture (covoiturage possible) à Plougastel-Daoulas, avec visite du musée, découverte du patrimoine local et étapes de dégustation très fraisières, les 26 juillet et mercredi 16 août 2023.



Les jeudis, les visites-ateliers créatifs s’adresseront aux enfants dès 4 ans, autour de différents thèmes : la fraise est-elle réellement un fruit ? Le costume Plougastel et la broderie, la carte postale au cyanotype, l’or bleu de Plougastel (le lin, de la plante au textile).

Les vendredis, l’équipe du musée vous propose des visites guidées des patrimoines de la presqu’île de Plougastel-Daoulas sur le terrain : l’une des huit chapelles de Plougastel-Daoulas, le port du Tinduff, le village du Passage, la Pointe de l’Armorique… Les samedis, des visites spéciales vous commentent l’exposition temporaire du musée : « Empreinte sacrée : les Plougastels et le pardon ». Cette exposition permet de se rendre compte de l’importance des pardons pour la foi religieuse mais surtout pour la convivialité, ils permettaient de se retrouver, d’échanger et de faire la fête. En pratique :

Le musée de la fraise et du patrimoine est ouvert



Du 08 février au 09 juillet et du 1er septembre au 30 décembre 2023 : du mercredi au dimanche de 14h à 17h30​

Du 10 juillet au 31 août 2023 : du lundi au vendredi de 10h à 18h30, samedi et dimanche de 14h à 18h30