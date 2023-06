Le rappeur Quimpérois, Keroué, dévoile son nouvel album puissant intitulé « Candela »

Keroué est un vétéran du rap de ma génération. Je commence tout juste à écouter du rap quand je découvre le premier freestyle Grünt qui sort en 2012 avec une tablée XXL qui, à l’époque, n’était que des simples potes qui kiffait le rap. Keroué lâche les premières punchlines de l’histoire de Grünt avec à côté de lui un jeune Lomepal et un Nekfeu, qui commence à se faire connaître grâce à l’album sorti un an plus tôt, La Source avec son groupe 1995, un projet qui est maintenant culte. Mais quand même, tous n’ayant aucune idée à quel point le rap va changer leur vie.

Keroué est né à Quimper mais a ensuite vécu 10 ans à Évry dans le 91 avant de revenir dans la ville pour le collège et le lycée. Partant à Nantes juste après, il rencontre son coloc Vidji qui devient rapidement son acolyte dans le duo Fixpen Sill. C’est a se moment la ou il commence à se faire un nom, et notamment après la création du groupe 5 Majeur avec Heskis, Hunam, Vidji et bien sur, Nekfeu. En 2013, ils sortent leur seul et unique album, Variations qui cartonne et nous offrent des morceaux légendaires comme “Chillance” ou “Dérapage Contrôlé”.

Depuis, Keroué faisait principalement de la musique avec Vidji sous le nom de Fixpen Sill ou ils ont lâché trois très bons albums depuis 2016. A travers ces projets, le groupe a invité notamment Nekfeu, Caballero, Jeanjass, Nepal, et Lomepal. En 2022, le Quimpérois décide de partir en solo et sort un album intitulé ECKMÜHL (inspiré du phare de Penmarc’h). Aujourd’hui il continue sa productivité et confirme sa place en tant que rappeur aux textes raffinés et puissants avec ce nouveau projet.

Le morceau “J’y Vais Tout Seul” est doux et mélancolique et montre parfaitement l’aissance de son flow que Keroué arbore dans ce morceau mais aussi à travers ce projet. En ce qui concerne le nom du projet, le rappeur a expliqué sur une publication Instagram : “J’ai beaucoup de chance d’être là où je me trouve actuellement, Candela c’est pour cette lumière que j’essaye de garder la plus vive possible au quotidien ! Merci à vous de donner du sens à mes songes, et merci d’avance pour les partages et la force.” En tout cas ici on l’envoie que ça surtout après de nous avoir envoyé un si beau projet.

Parmis les schéma de rimes et les flow riches, le rappeur a pu aussi collaborer avec des artistes aussi très respectés dans le rap game et des artistes qui inspirent Keroué. Il ya Limsa D’Aulnay, qui a pris son temps avant d’arriver sur les devants de la scène mais qui est maintenant reconnue comme un des meilleurs punchlineurs. On retrouve aussi Jeanjass (en tant que beatmaker) qui est tout aussi connue pour sa créativité lyrique et ses prods, ou à n’importe quel moment peuvent devenir un classique du rap français. Il y a aussi NeS, une figure de la nouvelle génération de rappeurs qui montre un potentiel énorme et qui est déjà très à l’aise dans ce milieu et dans le morceau “OSEF”.

Keroué explique que “ce projet vient dans la continuité du précédent : il représente mon état d’esprit et intègre beaucoup de mes réflexions et de mes aspirations. La cover est à nouveau dessinée par moi-même, dans des tons plus sobres, avec toujours ce côté énigmatique qui permet une libre interprétation.” En tout cas, Candela c’est 8 titres de pur bonheur que nous offre Keroué.