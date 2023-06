Telgruc-sur-Mer : les Années 60 à 80, entre tourisme et agriculture

Depuis 1997, l’association EOST (Études Ouvertes Sur Telgruc-sur-Mer) se dévoue à la recherche et à la promotion du patrimoine historique et culturel de cette commune située dans la presqu’île de Crozon. Avec déjà 13 ouvrages à leur actif, l’association plonge cette fois-ci dans la période des années 60 au début des années 80 pour explorer les dynamiques entre le tourisme en plein essor et l’agriculture. Jean-Pierre Quemener, président de l’association EOST, nous présente les aspects marquants de cette période sur la commune

L’impact du remembrement et le développement du tourisme

L’urbanisation et l’agriculture intensive se sont développées, provoquant des tensions entre les technocrates et les agriculteurs attachés à leurs terres. Le remembrement, visant à accroître les rendements agricoles, a souvent été mal vécu par les habitants, qui ont parfois participé à des actions de sabotage. De manière plus large, le livre revient sur une période où les mandats municipaux se sont succédé. Comment ces changements ont-ils influencé la gouvernance de la commune ? Quels étaient les enjeux politiques et sociaux auxquels Telgruc-sur-Mer était confronté ?

L’urbanisation et l’extraction de pierres de carrière

Le développement du tourisme a également suscité l’intérêt pour une urbanisation à grande échelle, avec des projets ambitieux tels qu’une zone d’aménagement concerté et un port de plaisance à Kerguiriou. Cces projets ont finalement échoué, laissant place à des questionnements sur la préservation de l’environnement et de l’identité de la commune. Parallèlement, l’extraction de pierres des carrières, bien qu’apportant des revenus à la commune, a créé des inconvénients pour les riverains en raison des installations de concassage et de gravillonnage à proximité des lotissements existants. Comment cette activité économique a-t-elle été gérée et quelles ont été les répercussions sur la vie quotidienne des habitants ?

En explorant cette période dynamique de l’histoire de Telgruc-sur-Mer, l’association EOST nous offre un étonnant aperçu des transformations qui ont façonné la commune.