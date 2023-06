Quand l’Abbaye du Relec à Plounéour-Menez devient résidence d’artistes

A l’occasion des travaux de réaménagement du site en 2020, une maison était désormais disponible. Claire Prijac, la directrice de l’équipement culturel, a donc eu l’idée d’en faire un hébergement pour les artistes en recherche d’une résidence dans les monts d’Arrée. L’accueil se fait autour de trois thèmes :

la musique vocale (en écho au festival Arree vocce accueilli chaque mois de juillet par l’abbaye)

le patrimoine bâti et naturel

le lien avec le territoire et les partenariats avec d’autres structures

L’abbaye a ainsi accueilli la photographe Anne-Cécile Estève pour son projet autour des incendies des monts d’Arrée ; elle a pu venir 5 fois une semaine pour rencontrer les habitantes et habitants des monts d’Arrée, les interviewer et les photographier. On peut voir le résultat de son travail – l’exposition Faire corps – à la Maison Cornec de l’écomusée des monts d’Arrée à Saint-Rivoal

La salle d’exposition et l’ abbatiale sont des lieux dont l’acoustique est intéressante ; le parc est immense et permet largement de s’épanouir. La compagnie Ma non troppo par exemple a pu répéter son spectacle en déambulation, tout comme les chanteuses du quartet Chandelle et porte-plume sur leurs échasses.

Musique, théâtre, chants, photo… de nombreux arts ont déjà été représentés à l’abbaye. Les résidences vont se poursuivre, de septembre-octobre à avril-mai.