Arts et culture en milieu rural vécus par Run ar Puñs à Châteaulin

Avant de devenir un café concert en 1978, Run ar Puñs était bel et bien une ferme entourée de champs… Même si la ZAC se compose essentiellement aujourd’hui d’entreprises de toutes sortes, l’association et ses locaux restent bel et bien en zone rurale. Pas de grande ville proche (Brest et Quimper à une trentaine de km, Châteaulin compte 5000 habitants environ), mais un tissu de bourgs et petites villes où vivent les bénévoles et l’essentiel du public de la salle de concert mais aussi des actions culturelles. C’est aussi une zone de revitalisation rurale ;

En zone rurale, mais pas isolé, Run fait partie de plusieurs réseaux, dont la Fédélima, fédération des lieux de musique actuelle, qui organise – avec d’autres – ce séminaire sur les ruralités et le domaine artistique et culturel depuis 2008. L’équipe de Run en est une actrice active et c’est pour cette raison que le hameau accueille de nouveau ces rencontre « culture et ruralité » les 13 et 14 juin 2023. Universitaires, membres d’associations, de collectivités ou autres échangeront cette année autour des transitions (écologiques, sociales, culturelles), de la façon dont ces transitions traversent les projets artistique et culturel en zone rurale. Au programme, des micro conférences, des ateliers et une séance plénière.



Un échange permanent entre structures culturelles rurales

L’équipe de Run ar Puñs aura des expériences à partager, comme elle le fait déjà en échangeant régulièrement avec d’autres structures culturelles rurales sur toutes sortes de sujets, du pass culture au mécénat en passant par les ressources humaines ou le bénévolat : Art’Cade en Ariège, Echo System, en Haute-Saône, et Le Club en Aveyron.

Bien sûr, ces structures culturelles en milieu rural partagent des problématiques communes : mobilité, accessibilité pour le public comme pour les artistes, moindre densité de population, départ des jeunes vers les centres urbains, moins d’artistes présents sur place, équipements complémentaires plus rares, etc.

Pourtant, Run et ses cousines sont aussi des lieux d’innovation. Le café concert de Châteaulin a ainsi été le premier labellisé Scène de musiques actuelles (Smac) en Finistère ; un label qui lui a permis aussi de se développer durablement, en travaillant à la fois sur la diffusion artistique (concerts et spectacles), la création (accompagnement d’artistes et résidences) et l’action culturelle (ateliers et interventions en milieux scolaires ou autres).

Le fait d’être situé en Zone de revitalisation rurale peut aussi être un avantage en matière de financements des projets éducatifs et culturels.

Hybrider les projets et dé-spécialiser

Chaque lieu artistique et rural a ses propres caractéristiques : un tiers-lieu qui veut développer un projet artistique, une salle de concert qui s’ajoute une recyclerie. Pour le hameau de Châteaulin, ce sont ses terres justement et son passé agricole qui font son originalité, vers laquelle les bénévoles et l’équipe de Run se tournent de nouveau ; avec le rachat du lieu et le financement participatif lancé il y a tout juste 5 ans, d’autres envies et projets sont nés, plus seulement limités aux arts. La nourriture est devenue un autre sujet d’intérêt avec la création d’un potager (avec serre) géré par les bénévoles, le troupeau de moutons, et ce qui reste à créer : l’éco-restaurant. Ce restaurant ouvert à tout public le midi travaillera en circuit ultra-court, approvisionné notamment par une zone maraichère et le verger du hameau. La recherche de fonds se poursuit pour un début des travaux prévu en 2024. Autour de ce volet « agricole et nourricier » du hameau, d’autres projets culturels pourront naître autour de l’éducation à l’environnement, la botanique… Comme d’autres structures de territoires ruraux, Run aspire à se « dé-spécialiser » à ne plus être seulement une salle de concert ou un éco-restaurant, mais un lieu hybride.