» Entendre des artistes comme Otis Redding a été une révélation pour Nino Ferrer et il s’est rapidement retrouvé inconfortablement coincé dans le show business. Changeant de direction à plusieurs reprises; du rock’n roll au gospel en passant par le rock progressif et le funk … Ce dernier style constitue la majeure partie de cet album injustement oublié – Nino & Radiah -, sorti en 1974 et dont est issu le fameux tube « Le Sud » …. PIL vous raconte son histoire … »