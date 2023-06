Les dernières innovations de MéGO ! l’entreprise de recyclage de mégots de cigarette

Voici quelques années que la start-up finistérienne MéGO ! collecte et recycle les mégots pour les transformer en plaques de plastique utilisées pour le mobilier urbain (assises des bancs ou des sièges). Pour faire face à la demande, l’entreprise s’est dotée de nouveaux locaux à Saint-Divy et d’un vaste terrain sur lequel est projette de construire une usine en 2027.

MéGO ! lance également des cendriers de poche car c’est bien l’un des objectifs de l’entreprise de dépollution : par la prévention, les fumeurs cesseront de jeter leurs mégots par terre. L’entreprise a lancé le label « Ville zéro mégot » qui distingue les communes particulièrement mobilisées dans la prévention, la collecte et le traitement de ce déchet. Les communes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le site internet Ville zéro mégot.

Bastien Lucas gère aussi Éco Action Plus qui collecte et traite les déchets administratifs, et il préside toujours l’association Terres océanes qui nettoie les plages bretonnes.