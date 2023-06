Promenade photographique à poils et à plumes à Châteaulin du 15 juin au 15 octobre 2023

Après le Tour de France et les tempêtes, ce sont les animaux « à poils et à plumes » qui ont les honneurs de la promenade photographique de Châteaulin, du 15 juin au 15 octobre 2023. Huit photographes présentent 90 photos affichées dans la ville : sur les quais Carnot et Jean-Moulin, au jardin intergénérationnel, autour de l’église Saint-Idunet, dans le placître de l’église Notre-Dame

et à la bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac.

Du 28 juin au 11 octobre 2023, trois ateliers pour les jeunes présenteront les techniques de la photographie : un atelier de cyanotypes pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, un autre pour les 12-16 ans et un atelier « Initiation au développement argentique au caffenol » pour les plus de 16 ans (les informations et réservations se font auprès de la bibliothèque de Châteaulin).

Deux rencontres et dédicaces avec Bernard Cornu, artiste-photographe, autour de ses photographies exposées et de son livre “Le cheval breton dans tous ses états, ont lieu les dimanches 23 juillet et 17 septembre 2023 à 11h à l’église Notre-Dame (placître).