Km 18905, un documentaire de création sur un voyage artistique à vélo

Géocyclab était un atelier mobile à vélo couché qui a duré trois ans, de par le monde, entre 2012 et 2015. 18 905 kilomètres ont été parcourus, dans 22 pays, d’Asie et d’Afrique surtout.

Les deux artistes, Fanch et Barth ont pris de nombreuses images et sons lors de ce voyage. Il a fallu plusieurs années et la rencontre avec Eric Thomas et Erwan Babin pour que cette matière devienne un film, un documentaire de création Km 18905 produit par Tita.

Portrait d’un monde globalisé et sur-actif

Le son n’est pas celui des images et vice-versa. L’idée est de restituer des ambiances, des moments parfois fugaces. Forcément, on est souvent sur la route, à hauteur de vélo couché. On ne voit pas les artistes, on voit ce qu’ils ont vu : la suractivité du monde. Un portrait subjectif de la planète, un point de vue forcément… du positif généralement même si le monde ne l’est pas toujours : des gens qui jouent au ballon d’un pays à l’autre, des champs d’huile de palme à perte de vue… ou bien quelques performances artistiques réalisées par Barth et Fanch.

En fil rouge, les 2 artistes rencontraient les « makers » de Fablab, des gens qui fabriquent, bidouillent, bricolent… et cette aventure n’est pas terminée.

Par ailleurs, Fanch et Barth ont collecté un millier d’objets qu’ils exposent : l’installation Mille objets apparait comme un cabinet de curiosités qui illustre un monde globalisé.