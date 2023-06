Vous reprendrez bien un peu de science fiction ? Uchronie

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui je vais vous parler réécriture de l’histoire et non je ne vous parle pas du négationnisme

Aujourd’hui je vais vous parler d’uchronie

Avant de commencer d’où vient le terme en lui-même ?

On doit ce néologisme au philosophe Charles Renouvier au 19 eme siècle

Selon lui l’uchronie est une histoire non telle qu’elle fut mai telle qu’elle aurait pu être

Pour l’écrivain Regis Messac , c’est une terre inconnue située à coté ou en dehors du temps

On peut déjà lui appliquer le filtre de l’univers parallèle ,car c’est tout bonnement cela

Un monde parallèle qui a dévié du notre dans le passé

Car c’est ça la figure imposée de l’uchronie

Un évènement du passé qui n’a pas eu la même conclusion.

Après on peut spéculer ,partir d’un évènement lointain ou proche, majeur ou insignifiant

Entre en jeu l’effet papillon : d’un battement d’aile de papillon en Europe peut découler une tempête à Hong-Kong

Un tout petit détail peut avec le temps et l’espace peut s’amplifier de manière inimaginable

Petit effet, grandes conséquences

Je me souviens d’un film , pas forcement glorieux mais intéressant qui traitait du sujet de manière très didactique

Un coup de tonnerre ,c’est le nom du film

Dans son histoire une entreprise permet de voyager dans le temps et de participer à une chasse aux dinosaures

Des précautions sont prises justement pour éviter toute altération du continuum temporel mais lors d’une chasse un des participants déconne et de retour dans le temps présent le monde change par vagues successives.

Pas très logique pour moi , car les changements devraient apparaitre de manière brutale aux voyageurs temporels lors de leur retour.

Toujours est-il qu’un des chasseurs écrase un papillon au temps des dinosaures et à notre époque les humains ressemblent à des reptiles…

L’uchronie et en partie l’anticipation sont des sports à risque

Plus l’événement changeant est éloigné plus les retombées à notre époque sont difficiles à anticiper.

A ceci près que l’anticipation « demarre « au plus tot à notre époque est va vers le futur

L’uchronie par du passé est en général s’arrète à notre présent

Sans que cela soit obligatoire

Vous verrez dans certains exemples plus tard, l’uchronie va nous doubler

Comme l’anticipation cela reste un exercice de style

Une vue de l’esprit ,un paluchage de neurone

Une sorte de gourmandise intellectuelle, comment tel évènement aurait-pu tourner différemment et dans quelle direction le monde aurait pu partir ?

Quand on parle uchronie quelques exemples viennent comme ça , les plus evidents en premier

Et si les allemands avaient gagné la seconde guerre mondiale ?

Exemple le plus parlant ,c’est encore relativement proche de nous et il faut admettre qu’on aime se faire peur

Un écrivain de SF en a fait un livre ou plus précisément il en a fait un livre dans un livre

Le maitre du haut château de Philip K Dick

Dans ce livre les forces de l’axe ont gagné et les Etats-Unis sont coupés en deux

L’histoire se concentre sur les Etats-Unis, logique pour Dick

Or dans ce pays qui n’en est plus un

L’Est est occupé par les Japonais et l’Ouest par les Allemands

Il existerait dans un château isolé un livre qui raconterait que les alliés ont gagné en 1945

Une uchronie dans l’uchronie

Ce livre a été adapté en série que l’on peut voir sur Prime vidéo

Dans la série ,le livre a été remplacé par un film

La seconde guerre mondiale est un terreau fertile pour ce genre

Je me souviens d’une nouvelle concernant le projet de bombardement du Japon au moyen de bombes atomiques

Enola Gay l’avion prévu pour porter la bombe lachée sur Hiroshima ,s’écrase au décollage au cours d’un vol d’entrainement quelques jours avant la mission

La faute à une petite soudure sur un moteur…

Donc nouvel avion, nouvel équipage

Dans l’équipage, il y a une personne le bombardier, qui est en charge de larguer la bombe au bon moment

Et c’est cet homme qui raconte l’histoire qui va provoquer l’uchronie

A contrario des autres personnels, lui il a des doutes concernant la mission

On lui a parlé de la Little Boy , la bombe , c’est drôle cette propension des américains à donner des noms à de tels engins …

Lui il ne veut pas largeur cette bombe et tuer des milliers de civils

Donc la mission débute et le narrateur va larguer la bombe mais pas sur hiroshima

Mais la baie attenante

Au QG américain , c’est la consternation mais on tient bon et on maintient le bombardement de Nagasaki

Et là pareil ,la bombe tombe a coté , pas volontairement , un problème technique

Les autorités américaines vont tourner ces défaillances à leur avantage et dire que ce n’était que des démonstrations de force et que la prochaine fois, ils toucheraient au but

Le Japon impressionné par la puissance des 2 explosions capitule

Au passage, c’est une leçon donné par l’auteur de la nouvelle aux stratèges américains

Du genre : vous voyez ,vous auriez pu faire comme ça

Je dit ça,je dis rien

Un autre livre que je vous conseille ; voyage de Stephen Baxter

JFK a survécu !!

Ici l’uchronie démarre le 22 novembre 1963

JFK survit à l’attentat de Dallas

Lui qui a lancé la conquête de la Lune est toujours présent pour pérenniser le programme

Son successeur Nixon ,qui veut lui aussi marquer l’histoire veut qu’on aille plus loin et plus loin, c’est Mars

L’histoire qui se déroule sur 2 livres est très technique, c’est ce qu’on appelle de la hard-science

De la science dure, qui se veut au plus près de la réalité

De nombreux éléments cités dans les livres ont existé , comme le système NERVA de propulsion nucléaire qui permettrait de se propulser plus rapidement et donc des voyages plus courts

Un autre terrain de jeu a les faveurs de l’uchronie et que je viens d’effleurer à l’instant : la Lune

Commençons par la moins sérieuse mais qui vaut quand même le visionnage Iron sky

A la fin de la seconde guerre mondiale, décidemment on y revient !, les nazis se sont enfuis vers la Lune pour y rejoindre une base sur la face cachée

Et en 2018 ils décident de revenir sur Terre pour faire renaitre le 3eme Reich

C’est ce qu’on appelle un Nanar dans sa définition la plus noble

Un film complètement loufoque mais qui l’assume , il ne se prend pas au sérieux mais il le fait bien

Deux œuvres , bd et série ont pour base de départ la même scène

Fly me to the Moon

Le premier homme à se poser sur le Lune est russe

Pour ce qui est de la Bd , c’est la collection Jour J chez Delcourt écrite par Jean-Pierre Pecau , Fred Duval et Fred Blanchard

Dans le premier tome de la série , la mission apollo 11 se déroule bien jusqu’à quelques secondes avant l’alunissage

Une micro-méteorite transperce le module lunaire et tue les astronautes

Refroidis, les américains enterre les projets de conquête lunaire

Les russes ont alors le champ libre et en septembre 1969 , c’est une femme ,Valentina Trechkova qui foule au nom de l’URSS le sol lunaire

Dans notre réalité, Valentina Terechkova est la première femme a avoir été envoyée dans l’espace

Au début de la conquète spatiale , les soviétiques menaient la danse et la course à la Lune a été gagnée de peu par les américains

Le reste de la collection Jour J est du même tonneau ,c’est-à-dire de très bonne qualité

On ne m’a pas payé pour dire ça, j’aime bien et donc j’en parle

Dans chaque numéro , on suit une histoire sur 2 niveau

Un contexte général, l’histoire avec un grand H et une autre plus personnelle qui s’appuie sur une personne qui a vraiment existé

Ce qui permet de mieux se projeter dans une situation qui va forcement différer de celle que l’on connait

Par contre , il faut quand même avoir une bonne culture historique pour reconnaitre les protagonistes et bien saisir l’intrigue ,sinon on risque de de ne pas entrer pleinement dans l’histoire.

De plus l’uchronie est une science exigeante, il faut maitriser à fond son sujet

Le contexte, les personnages, les altérations possibles et crédibles

Exercice d’équilibriste

Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi

Par exemple, Oppenheimer , le père de la bombe atomique américaine , on peut se demander si il n’aurait pas pu dire que la création d’une telle bombe était impossible

C’est crédible et on se demande même si cette idée ne lui est pas passée par la tète

Mais en aucun cas, il n’aurait donné les plans aux allemands

L’uchronie peut avoir des répercussions énormes mais se fait dans la subtilité

Et il faut connaitre son sujet , je me répète mais c’est fondamental

Toujours sur la Lune mais avec un média différent : la série for all Mankind

Au nom du genre humain en français

Citation tirée d’une plaque fixée sur le module lunaire Eagle qui s’est posé sur la Lune en 1969, » notre » 1969

Sur la plaque il y a inscrit : We came in peace for all mankind

Nous sommes venus en pais au nom du genre humain

Dans cette série donc on assiste à l’alunissage du premier homme sur la lune et cet homme est russe

Alexeï Leonov

Qui est le premier homme à effectuer une sortie hors de son vaisseau spatial ,dans notre réalité

Dans la série Apollo 11 se pose sur la Lune quelques mois après les soviétiques

Dans la série on explique le retard pris par l’accident d’Apollo 1 qui mena à la mort de 3 astronautes et qui a conduit la NASA a être très voire trop précautionneuse pour la suite du programme .

Dans notre réalité , la programme de conquète lunaire s’est éteint rapidement , une fois l’exploit du prmeir pas accompli

C’était une course idéologique et une fois le vainqueur decrété ,plus vraiment besoin de continuer

De plus ça coutait cher

Dans la série , le président Nixon est vexé que les américains se soient fait coiffés au poteau et va mette la pression pour reprendre la main

Quite à passer pour un enfant gaté qui demande tout et n’importe quoi

Et à qui on cède tous les caprices

Même si cette série est parfois un peu , voire très manichéenne et au rythme un peu lent au début de la première saison , elle mérite qu’on s’y interesse.

Déjà pour l’uchronie constante, ensuite pour les portraits très fouillés des personnages

Mais aussi et surtout pour la vision qu’elle apporte d’une exploration lunaire qui ne se serait pas arrêté en 1972.

Le passionné d’ingénierie spatiale que je suis est aux anges quand je vois le materiel imaginé pour la série !

Toujours au rayon séries ,il y a Sliders diffusée entre 1996 et 200 sur M6

Un groupe improvisé se trouve embarqué dans un vortex qui va le transporter de mondes parallèles en mondes parallèles, différant du notre de peu ou de beaucoup

La frontière est floue entre l’uchronie et le concept du monde parallèle

On pourrait decreter que le deuxième descend du premier

Or l’uchronie c’est notre monde qui a changé , l’univers parallèle c’est un autre monde qui a changé

Alors le monde parallèle a-t-il toujours existé ou est-il le produit d’une modification

Ce qui génèrerait un nombre aussi hallucinant que totalement inconcevable de monde parallèles a chaque decision prise

Combien de choix faites-vous chaque jour ?

Tout ça multiplié par le nombre d’humain et par un nombre de facteurs indépendants tout aussi démesuré

Les variables ne sont même plus exponentielles, ça va au-delà

Et comment naitrait ce monde parallèle ?

On ne parle pas de recréer une planète mais un univers tout entier et ce des millions voire des milliards de fois par jour

Hum bon ,j’ai du perdre quelques-uns en route

Toujours est-il que les principes d’uchronie et de monde parallèle sont des concepts abstraits mais qui peuvent nous envoyer dans des directions de réflexion complètement folles

Et c’est ça qui est drole

Au cinéma , les uchronies, de ce que j’en ai vu, ne sont pas nombreuses

Et c’est paradoxal , l’aspect uchronique de la chose ne saute pas frocement aux yeux

Ou alors c’est moi …

Au choix , on a District 9 ,de Neil Blomkamp les extraterrestres sont arrivés en 1982

Watchmen , de Zack Snyder , ici l’élément qui modifie le cours de l’histoire arrive au début du 20 eme siècle.

Dans ce cas ,le changement se fait de manière subtile , ce n’est pas un évènement cataclysmique qui change le continuum.

C’est l’apparition d’abord discrète et éparse de super-héros qui provoque la courbure ,même si la déviation s’accentue à la fin de la seconde guerre mondiale.

Il y a également 20 th century boys, les garçons du 20 eme siecle de Yukihiko Tsutsumi

L’action du film commence dans les années 80 ,l’altération débute à ce moment mais elle est souterraine quasiment jusqu’à nous jour.

Il y a aussi une uchronie française, une pepite…

Jean-Philippe de Laurent Tuel

Le héros Fabrice Lucchini se réveille un jour dans un monde où Johnny Halliday n’existe pas

Jean-Philippe Smet n’est jamais devenu une rock star suite à une magouille dans les années 60

On flirte avec le thème des mondes parallèles, mais j’ai eu envie de le noter dans la liste

Ça me fait tout de même bizarre de parler de Johnny Halliday dans cette émission ….

Il y a un média que je n’évoque pas souvent , internet , You tube plus précisément

Il y a sur cette plateforme une chaine dédiée à l’uchronie

Et sur You tube ?

La chaine AlterHis

Elle existe depuis 2014 et traite en grande majorité d’uchronie mais son créateur propose également des vidéos d’anticipation sur les futurs hypothétiques de l’humanité

Certains épisodes proposent de se projeter dans des mondes de fiction ,histoire de decouvrir comment les gens vivent dans ces univers imaginaires

Et c’est pas joli-joli je vous conseille celui où il parle de l’univers Pokemon.

Vous ne verrez plus jamais Pikatchu du même œil…

Il propose aussi des fictions , dont une très fournie : Paris en 1328

A la faveur d’un phénomène étrange, la ville de paris moderne est transportée à la place de celle de 1328 ,autant vous dire que le choc est rude

Cette série en est à sa 3 eme saison ,c’est un énorme travail pour sortir une réalisation d’une telle qualité

Bref je ne peux que vous inciter à découvrir cette chaine

De manière générale, une uchronie n’est pas là pour juger ce qui aurait pu être fait ou ne pas être fait

Ca permet d’explorer des combinaisons infinies de possibilités , des univers parallèles sans limites

Je disais plus tot qu’on peut changer un petit ou un gros détail , il y a 10 ans ou il y a un millénaire

Plus on uchronise loin dans le temps, plus l’effet de levier est important et la démonstration peut toucher à ses limites

Il est compliqué voir impossible de prédire ce qui ce serait passé si c’était les chinois qui avaient découvert l’Amérique avant Colomb

Il y a tellement de variables que ça devient de la pure speculation qui va reposer sur de trop faibles bases pour grandir de façon cohérente

Toujours est-il que l’uchronie est un champ d’expérimentations fabuleux.

Un numéro d’équilibriste qui demande de la mesure, de l’imagination mais aussi du sérieux

Contradictoire dites-vous ?

Oui c’est aussi ça l’uchronie ,une sorte d’explosion contrôlée comme celle des fusées

Si elle n’est pas bien gérée, elle va vous peter à la figure mais si on réussi à la dompter elle vous permettra d’aller très loin.

Alors chevauchez la fusée et en avant pour des horizons nouveaux et fertiles en imaginaires

C’est déjà la fin du dernier numéro de la 4 eme saison

J’espère que vous avez eu autant de plaisir à l’écouter que moi à vous la raconter

Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison de vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Elle devrait être un poil différente des précédentes

Je ne vous en dit pas plus , pour le moment

Passez un bel été ,regardez de la SF , lisez de la SF, écoutez de la SF et à bientôt