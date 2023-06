Noah, ambassadeur pour le handisport dans le Finistère

Nouvelle édition du LEM Sport sur Radio Evasion, où nous mettons l’accent sur le handisport dans le Finistère grâce au projet Ambassadeur Handisport. L’objectif de ce projet ambitieux est de mobiliser les jeunes du département, avant et après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans cette émission, nous vous présentons cette initiative avec le Comité Départemental Handisport 29 et Noah, ambassadeur handisport et membre du Camfrout VTT Nature. Nous retrouvons également Hugo pour sa retrospective de la saison.

Le projet Ambassadeur Handisport : Valoriser le handisport et mobiliser les jeunes du Finistère

Le projet Ambassadeur Handisport Le projet Ambassadeur Handisport est une initiative de territoire visant à valoriser le handisport. Il rassemble plusieurs départements et vise à soutenir 24 jeunes en situation de handicap ainsi que leurs familles, soigneusement sélectionnées. Ces jeunes auront l’opportunité de participer à trois séjours riches en activités sportives variées, de la Savoie à la Bretagne, et de profiter de l’événement des Jeux Olympiques de Paris.

Camille Guillou et Hasan Afsah, porteurs du projet, partagent leur ambition de promouvoir le handisport et de changer les perspectives et les possibilités qui entourent cette pratique. Le projet Handisport 24 représente une véritable chance pour les acteurs impliqués de susciter un nouvel engouement, en ralliant davantage de bénévoles et de jeunes sportifs enthousiastes. Nous vous proposons une interview réalisée par les jeunes du service info jeunesse à Plougastel.

Le parcours de Noah

Dans cette deuxième partie, nous revenons en studio avec Fred pour découvrir le dispositif Ambassadeur Handisport à travers les yeux de Noah, un sportif du territoire qui bénéficie de cet accompagnement. Noah est membre du Camfrout VTT Nature, une association que nous avions déjà reçue dans le LEM Sport il y a quelques mois.