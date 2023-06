Comment fonctionne une mare

La mare est un milieu passionnant qui méritait bien une opération spéciale. Voici donc Le temps de la mare, proposé par Eau et rivières de Bretagne cette année. Cette opération régionale a pour but de sensibiliser le public à la biodiversité. Soit une espèce ou un ensemble d’espèces (il y a eu le temps du saumon, de l’anguille ou des libellules…) ou bien un milieu (le bocage). Cette année le temps de la mare permettra d’évoquer notamment les enjeux liés aux sécheresses, aux animaux inféodés aux mares (amphibiens), etc.

La mare est un écosystème très productif : les planctons s’y installent rapidement, puis les arthropodes un peu plus grands qui s’en nourrissent, leurs larves en particulier, les insectes amphibies qui volent, pondent dans la mare (dytiques, libellules et demoiselles, punaises, girins…) et les amphibiens (tritons, grenouilles, crapauds) qui ne vivent pas dans la mare mais y pondent.

L’art de faire une mare dans son jardin

Eau et rivières de Bretagne a même lancé un label Refuge grenouilles pour vous aider à réaliser votre mare favorable à la biodiversité. Surtout, n’ayez pas l’idée d’y installer des poissons. Ils risqueraient de tout dévorer et de surcharger la mare en nitrates ; car une mare c’est petit (à partir de 4 mètres carrés environ).

Mieux vaut l’installer sous des arbres qui perdent peu leur feuillage pour éviter son obstruction mais permettre un peu d’ombrage. Il faut aussi veiller aux pentes, qu’elles restent douces pour que les autres animaux viennent y boire sans se noyer (salamandre, hérisson). Et si les profondeurs de la mare varient, elle offrira une plus grande diversité d’habitats, notamment pour les plantes aquatiques. Il faut tout de même prévoir un entretien pour maintenir toujours un tiers de la mare en eau (de pluie, pas du robinet).

Nos séries radio sur la mare

Pour suivre l’évolution de la mare sur une année, écoutez notre Lem sur les saison de la mare… Vous pouvez aussi écouter les contes de la mare écrits et racontés par Anouck, enregistrés par Radio Évasion.

Quant à l’opération Le temps de la mare, elle va durer 2 ans et se traduire par de nombreuses activités ou événements à suivre sur le site web et les réseaux numériques d’Eau et rivières de Bretagne.