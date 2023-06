CoworkPIC à Crozon devient La belle pic comme un vrai tiers-lieu

Coworkpic est une association créée en 2017 par un groupe d’entrepreneurs de la presqu’île qui ont souhaité s’entraider et trouver un local ensemble. Cependant, depuis quelques années les membres de l’association trouvaient leur nom trop restreint, à cause du mot « work ». En effet, il n’est pas seulement question de travail au sein de l’association et dans la maison qui donne sur la place de l’église de Crozon. L’association permet aussi de se rencontrer, créer du lien social. D’après Irène, une des co-fondatrices de Coworkpic, le changement de nom n’est que la concrétisation de l’évolution de l’association qui n’est plus uniquement un espace de co-working.

Une multiplicité d’activités en plus du co-travail

Aujourd’hui La belle Pic est une association qui héberge un espace de coworking, un café associatif, une boutique de créations et un espace ressource. C’est véritable un tiers-lieu qui évolue en fonction des personnes qui la rejoignent.

A La belle pic il y a beaucoup de profils différents, certains rejoignent l’association pour côtoyer des personnes qui partagent les mêmes valeurs qu’eux, pour aider en tant que bénévoles. L’association est décrite comme très accueillante, chaleureuse, les valeurs d’échange et de partage sont aussi importantes à La belle pic, le collectif est devenu comme une famille. Ses membres sont à la fois collègues de bureau et amis d’après l’une des co-fondatrices.

Des ateliers et conversations citoyennes en projet pour la population de la presqu’île de Crozon

La belle Pic est aussi ancrée sur un territoire, celui de la presqu’île de Crozon qui est relativement rural, un lieu physique est donc précieux pour développer une activité professionnelle, pour les gens qui cherchent un endroit pour travailler ou pour se créer du réseau. Le changement de nom et la nouvelle identité achèvent de structurer l’association, deux personnes ont pu être salariées notamment un comptable. La suite du projet consistera à développer des ateliers et des animations, notamment des « conversations citoyennes » comme celles qui avaient eu lieu pendant la pandémie de Covid.