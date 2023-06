Des idées d’activités et sorties en famille dans le Finistère en juin et juillet 2023 avec Récréatiloups

La grande journée des enfants au cinéma

Dimanche 18 juin 2023 c’est la « Grande journée des enfants » aux deux cinémas Pathé de Brest, avec des animations, des surprises, des avant-premières jeune public et un grand classique Harry Potter !

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/la-grande-journee-des-enfants-au-cinema/

La Charlington Academy

Des stages qui mêlent anglais et voile tout l’été pour les enfants et ados à La Forêt-Fouesnant

Deux dates de journées ludiques en anglais : jeux sur la plage, kayak, paddle, les 31 juillet et 1er août 2023 !

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/stage-anglais-et-voile-a-la-foret-fouesnant/2023-07-10/

et https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/stage-paddle-anglais-en-sud-finistere/2023-07-31/

Accrobranche dans le Finistère avec Glaz Aventures

À Clohars-Fouesnant, Glaz Aventures vous propose une dizaine de parcours différents dans les arbres, dont un nouveau parcours cette année avec 2 tyroliennes géantes de 250m.

Du paintball dès 12 ans, et du mini-paintball en famille dès 9 ans

https://29.recreatiloups.com/glaz-aventures-accrobranche-paintball/

Escapade à la journée : croisière vers Camaret

Une croisière « Camaret et les Tas de Pois » proposée par la compagnie maritime Brest Ouest au départ de Brest, avec escale à Camaret le temps du déjeuner puis excursion en bateau vers le Tas de Pois avant de regagner le port de Brest.

https://29.recreatiloups.com/de-brest-a-camaret-sur-mer-une-journee-aux-paysages-iodes/

Plouguern’Ludik

Les 22 et 23 juillet 2023, c’est le salon du modélisme et du jeu Plouguern’Ludik organisé par Légende de trains à Plouguerneau.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/plouguernludik-a-plouguerneau-2023/

Quelques idées de sorties en famille en juin et juillet 2023 en Finistère

-Des animations au Château de Kerjean les 17 et 18 juin 2023 à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/journees-de-larcheologie-chateau-de-kerjean/

-Dîner-spectacle samedi 17 juin 2023 à la Récré des 3 Curés, avec un spectacle d’hypnose

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/diner-spectacle-a-la-recre-des-3-cures/2023-06-17/

-Tous à la ferme ! » ! dimanche 18 juin 2023, un événement organisé par « Les Agriculteurs de Bretagne »

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/tous-a-la-ferme/

-Stages de théâtre pour les enfants et les ados du 24 au 28 juillet 2023 à Saint-Renan avec l’association L’Ecume

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/stages-de-theatre-enfants-et-ados-vacances-dete/