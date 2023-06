Exceptionnelle exposition Banksy au plateau des capucins à Brest jusqu’au 25 juin 2023

Banksy est un artiste d’art urbain qui travaille sous un pseudonyme. Il a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans et était souvent arrêté pour des délits mineurs. On ne connait pas sa véritable identité, mais il y a des hypothèses sur celle-ci : il pourrait être Robin Gunningham, un graffeur de Bristol né le 28 juillet 1973, ou bien Robert Del Naja, (alias 3D), leader du groupe de trip hop Massive Attack. On sait juste qu’il est né à Bristol, au Royaume-Uni, en 1973 ou 1974.

Banksy travaille à la peinture au pochoir car c’est ainsi plus rapide pour ne pas être pris en flagrant délit. Ses personnages sont souvent des rats, des singes, des soldats, des policiers, des enfants, des personnes célèbres et des personnes âgées. Banksy, fait passer des messages politiques, poétiques, humoristiques, anarchistes ou encore antimilitaristes, etc.

Un artiste sans frontières artistiques et géographiques

À part le graff et l’art urbain, il a réalisé un film documentaire en 2010, intitulé « Faites le mur !». Il a d’ailleurs été nommé grâce à celui-ci pour l’Oscar du meilleur film documentaire en janvier 2011.

En 2013, il a réalisé des œuvres à New-York, mêlant graffitis et installations dans des camions. En 2015, il s’est rendu clandestinement en territoire palestinien pour dénoncer la destruction de la Gaza à travers ses graffitis. En 2018, c’est à Paris qu’il a réalisé des œuvres pour dénoncer la politique du gouvernement français sur le sujet des migrants et le capitalisme. Il rend aussi hommage aux victimes de l’attentat du Bataclan, une œuvre volée et retrouvée en Italie.

Il publie des œuvres sur sa chaîne Youtube et Instagram. Il a également écrit un livre intitulé « Wall and Piece ».

Une exposition lui est consacrée aux Ateliers des Capucins à Brest jusqu’au 25 juin 2023. L’artiste a été séduit par les lieux et par la culture du graff à Brest, et il a accepté cette exposition sous la condition qu’elle soit accessible gratuitement. On ne peut pas réserver et il n’y a pas de visite guidée mais des personnes sur place pour faire la médiation. C’est de 11h à 19h avec encore une nocturne le 24 juin 2023 jusqu’à 22.