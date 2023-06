Le généreux et sportif voyage à vélo de Camille, de Brest à Essaouira

Camille Le Joncour a 26 ans, vit dans le Sud Finistère et est une sportive accomplie (elle est même prof de sport en fait). Mais comme si cela ne suffisait pas, elle a voulu se fixer un défi dans un sport qu’elle pratiquait peu : le vélo, sans assistance électrique. Consciente que ses déplacements en van élevaient beaucoup trop son bilan carbone, elle a choisi ce mode de transport pour revoir Essaouira, port du Maroc qu’elle avait bien apprécié une première fois lors d’un trek à cheval. Pour donner sens à ce projet au delà de l’accomplissement personnel, elle a associé l’association Un rêve un sourire et fait de son voyage l’occasion d’appeler aux dons pour cette association de Brest qui réalise les rêves des enfants porteurs de maladie ou de handicap. 1500 euros ont été récoltés et le petit Lucas a pu aller à la Cité de l’espace de Toulouse avec sa maman.

Rallier Brest et Essaouira par les véloroutes européennes, soit 3000 km en pédalant, c’est faisable, mais ça ne s’improvise pas. D’autant moins que la jeune bretonne n’aime pas la chaleur et qu’elle a donc choisi de parcourir son trajet en hiver, de janvier à mars 2023. Pour se préparer au mieux, Camille a demandé conseil à d’autres aventuriers et aventurières spécialistes de vélo. Elle a pu s’équiper largement avec du matériel d’occasion et a suivi aussi des ateliers pour apprendre à réparer son vélo (elle n’a subi cependant que 2 crevaisons au cours de son voyage).

Dès le départ, Camille a apprécié le canal de Nantes à Brest et le centre Bretagne qu’elle ne connaissait pas. Ensuite, elle a longé la côte Atlantique et, par le plus court chemin avec le moins de dénivelé possible, en dormant parfois dehors mais aussi chez des relations.