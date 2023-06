Les Journées européennes d’archéologie 2023 dans le Finistère

Au musée de l’ancienne abbaye de Landevénnec

Des visites guidées sont proposées les 17 et 18 juin 2023 à 14h30 et à 16h30, sur le thème de l’archéologie de l’au-delà, l’importance qu’ont les sépultures à l’époque romane qui est la période la plus abordée car elle fait écho à l’exposition temporaire sur l’an mille.

Le samedi dans l’auditorium ont lieu des ateliers « apprenti anthropologue » avec des reconstitutions et examens de faux squelettes pour deviner les différentes pathologies des sujets. Des membres du musée seront également présents pour vous faire découvrir le métier de la régie mais aussi l’inventaire, la fiche d’identité d’un objet, le reconditionnement des restes humains dans les musées. Le dimanche a lieu dans l’auditorium en moment d’échange sur les questions de conservation des restes humains, des analyses des futures collections.

Les archéologues du Conseil départemental du Finistère

Ils interviennent dans les différents sites de fouilles du département les 16, 17 et 18 juin 2023 :



–À Quimper au musée départemental breton, Muriel Fily donne une conférence sur l’âge du Bronze dans le Finistère à 15 h samedi et au passage de 14h30 à 17h30, l’association Pont Croix 1358 proposera des animations de reconstitution médiévale qui sera là aussi le dimanche.

-Samedi et dimanche, de 10h à 17h, c’est une journée porte-ouverte sur le chantier de fouille de la villa gallo-romaine du Pérennou à Plomelin.



-Samedi à la mairie de la Roche-Maurice, à 15h, Ronan Pérennec présentera les nouvelles données sur les fouilles du château de Roc’h Morvan suivie d’une visite du site.



-Samedi à 15h30, à la mairie de Saint-Frégant, Ronan Bourgaut présentera les résultats de la campagne 2022 de la fouille de la villa gallo-romain de Keradennec suivie d’une visite du site.



-Dimanche au musée départemental breton de Quimper, Ronan Bourgaut présentera les nouvelles fouilles de la villa gallo-romaine de Keradennec de Saint-Frégant à 15h.

D’autres lieux participent à ces journées européennes de l’archéologie dans le Finistère :

Au musée de l’école rurale de Trégarvan c’est une visite spectacle autour de la déesse du Menez-Hom qui est proposée dimanche de 15h à 15 h 45 et de 16 h 15 à 17 h.



Les Centres d’interprétation de l’archéologie et du patrimoine de Menez Dregan à Plouhinec, de Vorgium à Carhaix, le château de Kerjean à Saint-Vougay et le site préhistorique de Penmarc’h participent aussi aux Journées européennes d’archéologie 2023.