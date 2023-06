Pose de la première pierre du musée Sérusier à Châteauneuf-du-Faou

C’est en 2013 que le maire de l’époque Christian Ménard initie le projet de musée en achetant une première bâtisse. Depuis la collectivité est parvenue à acheter au enchères via une souscription publique l’autoportrait de Paul Sérusier et reçoit également un important legs de 2 autres tableaux du peintre et de 5 de son épouse Marguerite Sérusier. Depuis 2020 la commune à réussi à faire l’acquisition d’autres œuvres et augmenter le budget d’acquisition. La collection du futur musée est donc aussi lancée.

Les travaux du futur musée Paul Sérusier ont débuté et s’étaleront jusqu’au printemps 2025 pour une ouverture prévue à l’été de cette même année. Le musée comprendra des espaces d’exposition permanente, des espaces d’exposition temporaire, il y aura également un espace boutique ainsi qu’un espace de médiation et une cour intérieure aménagée et végétalisée.

Le musée Sérusier a pour objectif de s’aligner sur les missions des musées de France, en conservant, restaurant, étudiant, enrichissant les collections, en les rendant accessibles au public en mettant en œuvre des actions d’éducation et de diffusion. Ce projet est complémentaire avec les éléments culturels déjà présents à l’échelle départementale et régionale et fera également partie de la route des peintres qui inclut déjà entre autres le musée de Pont-Aven, le musée des beaux-arts de Quimper et celui du Pouldu.

Sérusier, un peintre amoureux de Châteauneuf-du-Faou

Paul Sérusier est né à Paris en 1864, ce peintre issu de la bourgeoisie parisienne s’intéresse à la Bretagne car il est à la recherche d’un monde rural authentique, d’un retour aux origines. C’est en se rendant de Pont-Aven à Huelgoat qu’il découvre les paysages vallonnés de Châteauneuf-du-Faou au début des années 1890. Paul Sérusier aime tellement cette ville qu’il y fait construire une maison en 1906 ; parallèlement, il enseigne à l’académie Ranson à Paris où il rencontre Marguerite Gabrielle Claude qu’il épouse quelques années plus tard. Le couple Sérusier s’intègre à la vie locale de Châteauneuf-du-Faou, les deux artistes participent à la création des décors de la commune, ils peignent également les décors pour le théâtre du patronage. Paul Sérusier meurt à Morlaix en 1927 alors qu’il rend visite à son épouse hospitalisée. Suite à la mort de son époux, cette dernière tente de faire survivre la mémoire de Paul en organisant des expositions, en recevant des peintres et en les formant. Marguerite décéde quant à elle en 1950 à Châteauneuf-du-Faou. La famille Sérusier a marqué la ville et a même donné son nom à la rue dans laquelle elle a vécu.