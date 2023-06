« Faire Corps” : L’écomusée des Monts d’Arrée met en lumière les paysages et les habitants après les incendies

L’écomusée des Monts d’Arrée est un lieu emblématique situé à Saint Rivoal et à Commana. Cependant, la partie musée à Commana est actuellement en travaux et devrait rouvrir ses portes en 2024. Catherine Sparta, directrice de l’écomusée des Monts d’Arrée, nous fait part des actualités et des projets en cours.

L’exposition photographique « Faire Corps » : Regards sensibles sur les incendies

Cet été, l’écomusée des Monts d’Arrée propose une exposition photographique intitulée « Faire Corps ». Cette exposition revient sur un événement marquant de l’année 2022 : les incendies qui ont touché le centre Finistère. Catherine Sparta explique que la réactivité de l’écomusée face à cet événement a été particulièrement importante. Étant un observateur du territoire, l’écomusée a souhaité conserver la mémoire de cet événement et donner la parole aux habitants. Dès les débuts des incendies en juillet 2022, l’écomusée a fait appel à des photographes pour témoigner de la situation. Les photographes Stéphane Llavoué et Gilles Pouliquen ont capturé des moments sensibles, des paysages et des personnes impliquées dans la lutte contre les incendies. Par la suite, la photographe Anne-Cécile Esteve est intervenue en résidence pour compléter cette démarche. Elle a rencontré une vingtaine d’habitants qui souhaitaient partager leur vécu et leurs témoignages.

L’exposition « Faire Corps » présente les photographies issues de ces rencontres. Les habitants ont été impliqués dans le processus de création, en choisissant les lieux et les postures qui les représentaient le mieux. L’exposition met en évidence le lien profond qui unit les habitants aux paysages naturels des Monts d’Arrée, ainsi que leur attachement viscéral à ce patrimoine fragile. En fin de compte, l’écomusée des Monts d’Arrée offre une occasion de sensibiliser les visiteurs à l’importance du territoire et de son histoire. L’exposition « Faire Corps » témoigne de la résilience des habitants face aux incendies et met en valeur la solidarité qui s’est manifestée dans cette épreuve. En visitant cette exposition, les visiteurs pourront prendre conscience de la beauté et de la fragilité de ce territoire unique.