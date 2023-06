Les gymnastes de la Légion Saint Pierre Brest Gym brillent en justaucorps académiques

Tenues vestimentaires et joueuses

En 2023, les tenues vestimentaires des sportives restent un sujet polémique et politique. On l’a notamment vu lors des derniers JO avec l’équipe norvégiennes de handball de plage. Les joueuses ont reçu une amende parce qu’elles ont préféré porter un short, comme leur collègue masculin, à la place du bikini habituel. Elles n’ont pas été les seules à refuser l’hypersexualisation de leurs tenues. Lors de ces mêmes JO de Tokyo, l’équipe allemande de gymnastique artistique a décidé de porter un justaucorps académique c’est à dire un justaucorps qui couvre les jambes.

En gymnastique, ce sont notamment les mouvements des corps qui sont jugés : les alignements de corps, les bras et les jambes tendus,… Il est donc nécessaire que les corps soient visibles : les vêtements amples empêchent de voir ces fautes qui peuvent aussi être dangereux dans les réceptions pour les gymnastes. Pour autant, il n’est pas nécessaire (ni obligatoire selon la réglementation) que les jambes soient visibles. Les gymnastes garçons sont d’ailleurs habitués à porter au dessus de leur léotard un short ou un sokol. Les gymnastes filles portent elles des justaucorps échancrés qui remontent au dessus des hanches. Mais ce justaucorps peut poser problème notamment à la puberté : épilation, menstruation, complexes,…

Le choix du justaucorps académique

C’est en voyant les gymnastes allemandes matcher en justaucorps académique que le club de la Légion Saint Pierre Brest Gym a commencé à réfléchir à la question et a décidé de se lancer dans l’aventure du justaucorps académique. Un changement qui au départ n’a pas été facile pour les gymnastes habituées aux justaucorps échancrés et angoissées par le regard des autres à l’idée d’être les seules en justaucorps académique.

Michèle Hall, présidente de la Légion Saint Pierre Brest Gym, et Benoît Fouchard, entraîneur à la LSP, ont remarqué que de nombreuses filles arrêtaient la gym arrivées à l’adolescence. Elle et il nous raconte l’arrivée du justaucorps académique à la Légion Saint Pierre et ses bénéfices.

Un an après l’arrivée des justaucorps académiques à la Légion Saint Pierre Brest Gym, les gymnastes font le point sur cette nouvelle tenue !