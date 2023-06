Visite chez Ty Lien, la recyclerie de Châteaulin

La recyclerie de l’association Ty Lien est bien installée en face de la gare de Châteaulin depuis 2020. Elle a même une annexe pour le mobilier. On peut venir déposer ou chiner le mercredi et samedi de 14h à 18h (et le dimanche de 14h à 17h hors été). Le principe de la recyclerie est simple : vous déposez les objets ou le mobilier dont vous n’avez plus besoin pour qu’ils puissent servir à d’autres. Les prix sont tout petits, pas toujours définis : les objets que vous souhaitez prendre ont pour valeur celle que vous leur donnez, il n’y a pas de valeur minimale, sauf pour les meubles (et leur livraison éventuelle).

L’association mène d’autres activités en parallèle comme la mise en place des frigo-biblio (d’anciens réfrigérateurs contenant des livres mis à la disposition des personnes qui passent).

Lutter contre la surconsommation et le gaspillage dans une ambiance sympa

L’idée reste la même : revaloriser les déchets pour éviter qu’ils ne soient détruits, jetés en déchetterie, pour éviter le gaspillage ; bref pour lutter contre la surconsommation, en prendre conscience et agir, en réutilisant ce qui est réutilisable… c’est ce que permet l’association en donnant une seconde, voire une troisième vie à certains objets.

Les bénévoles de l’association sont très investis, la plupart s’occupent de plusieurs domaines, que ce soit la boutique avec la mise en rayons, la vente, le rangement, l’aménagement, ou bien en dehors comme dans le dépôt (meubles et appareils électroniques, objets volumineux). Certains s’occupent également des livraisons, de la récupération des objets y compris à la déchetterie tous les derniers samedi du mois à Plonévez-Porzay, Châteaulin et Pleyben.

L’association récupère aussi des objets grâce aux dons : les articles peuvent être déposés les mercredi et samedi après-midi de 14h à 18h à la boutique, s’ il s’agit de gros meubles les bénévoles peuvent venir les chercher.

Des projets pour développer la recyclerie de Châteaulin

Ty lien est à la recherche de bénévoles, si vous voulez rencontrer des personnes, travailler pour une bonne cause ou vous rendre utile, l’association sera ravie de vous accueillir. Elle cherche aussi à s’agrandir en achetant un nouveau local qui pourrait accueillir à la fois le magasin et le dépôt sous le même toit. La suite du projet pour Ty lien serait de pouvoir créer un emploi aidé pour développer le lien social.