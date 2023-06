Derniers conseils d’orientation scolaire avant l’été

Dans cette nouvelle chronique La boussole, Patricia Pivard s’adresse à ces jeunes qui viennent d’obtenir le baccalauréat mais qui restent dans le brouillard quant à leur orientation scolaire post-bac. La phase principale d’admission Parcoursup à démarré le 1er juin et dure jusqu’au 7 juillet 2023, la phase complémentaire d’admission a débuté le 15 juin et se prolonge jusqu’au 12 septembre 2023. Comme tous les ans à cette période, il y a les satisfactions ou les déceptions, le stress, des choix qui restent à faire, de nombreux doutes et de nouveaux choix et positionnements à effectuer.

La formation Pareo, Parcours pour réussir et s’orienter

Très méconnu, Pareo est l’acronyme du Parcours pour réussir et s’orienter. Il est aussi appelé dispositif Ora, pour s’orienter, réfléchir, agir. C’est un diplôme universitaire de niveau bac+1, soit une année pour construire son projet d ‘études et son projet professionnel .

Le cursus est composé en partie d’enseignements généraux et en partie d’un suivi dédié à l’orientation, avec des stages en entreprise de 4 semaines minimum .

Certaines universités incluent des parcours spécifiques axés vers des domaines particuliers (sciences, technologies, paramédical, droit – économie – gestion) ; d’autres facs prévoient des périodes d’immersion en cours d’année dans des parcours licence ou DUT. Parfois une partie des cours se fait à distance, parfois tout est en présentiel.

Pareo est tout à fait adapté dans les cas suivants :

– besoin de travailler globalement sur le projet d’orientation (néo bacheliers),

– nécessité d’une transition progressive vers les études supérieures ou d’un relais pour une année en attendant d’obtenir la formation idéale l’année suivante,

– souhait d’augmenter ses chances d’accéder en cursus de licence sélective ou toute autre formation supérieure en tension,

– besoin de réorientation après une première année de licence non concluante.

Trois DU Pareo sont proposés en Bretagne et il reste des places disponibles sur Parcoursup en phase complémentaire.

Des cours en ligne (Mooc) pour creuser son orientation ou garder la motivation

Les Mooc – Massive on line open courses – sont des cours en ligne ouverts à tous ; mais le terme correspond à une foule de contenus, une foule de fournisseurs, dont certains payants.

Concentrons nous sur les Mooc gratuits proposés par France université numérique.

Les Mooc sont :

– des cours et outils en ligne gratuits

– avec un format multimédia interactif

– pour tous niveaux, tous publics,

– avec des outils d’orientation , de construction de projet

– avec des outils de découverte des métiers ou des secteurs d’activité par thématiques

Même si un Mooc est ouvert sur un temps donné, on peut en suivre le programme à son rythme. Certains Mooc sont régulièrement remis en ligne.

Les Mooc spéciaux « projet sup » et « réussite sup » s’adressent particulièrement aux futurs étudiants du supérieur.

Leur utilité est multiple :

– acquérir, ajouter, renforcer des compétences à son profil étudiant

– un appui pour travailler son projet d’orientation – projet d’études – projet professionnel

– se préparer aux études supérieures

Dans le contexte actuel, ce sera utile aux bacheliers qui n’ont pas obtenu d’admission dans leur demande principale et qui vont accepter une formation dans un domaine un peu différent de leur choix initial.

En cas de nouvelle orientation via Parcoursup en 2023/2024, le Mooc pourra leur permettre d’appuyer leur nouvelle demande et en tous cas de garder leur motivation .

Certains Mooc délivrent une attestation de suivi, toujours utile pour appuyer une demande dans Parcoursup (à faire figurer éventuellement sur un CV en ligne).

Quelques exemples de Mooc très intéressants :

-les métiers du numérique

-les métiers du vivant

-introduction aux Staps

Quelques liens utiles