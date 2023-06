Sylvie Daum Camara ouvre Dity, un tiers-lieu créatif, et s’appuie sur Entreprendre au féminin Bretagne

Boutique d’artisanat et de création, ainsi que de matériel créatif, ateliers partagés, fablab (avec différentes machines), café – bibliothèque, il y a tout ça dans Dity, un concept dédié au fait-main et à la créativité porté par Sylvie Daum Camara à Pont-l’Abbé. On peut aussi parler de tiers-lieu puisqu’il s’agit d’accueillir des personnes pour des sessions créatives et conviviales.



Après une carrière dans les ressources humaines et le management, Sylvie a pris le tournant de l’entrepreneuriat à 55 ans. Elle était de toute façon déjà bien versée dans les loisirs créatifs et les travaux manuels et elle savait qu’un jour elle se dédierait à cette passion. Avant de se reconvertir, elle s’est formée au modélisme textile (réalisation de patrons pour la couture).

Arrivée en Finistère début 2022, Sylvie s’est tournée vers le réseau Entreprendre au féminin très naturellement. Elle a profité des ateliers proposés par l’association et elle a bien l’intention d’accueillir des petits déjeuners du réseau chez Dity ou de proposer à son tour des ateliers.



Choix musical : Derrière le brouillard de Louanne et Grand corps malade