Klervi Fustec étudie le public des sciences participatives

Klervi Fustec a deux spécialités : la géographie (humaine) et la science politique. C’est avec cette double casquette qu’elle a créé son activité qui consiste à accompagner les politiques environnementales ou à épauler les organismes de recherche autour de thèmes liés à la gestion de l’eau, au changement climatique, à l’interface Terre-Mer, la biodiversité, le foncier…les interactions sociales et environnementales.

Une opération de science participative suivie de près : Objectif plancton

Actuellement, elle est prestataire dans Objectif plancton, un programme de science participative coordonné par Océanopolis avec différents organismes de recherche (IUEM, UBO, Ifremer, la station de biologie marine de Concarneau, Sorbonne université). Depuis 2014, des plaisanciers se voient confier la mission de prélever des échantillons de plancton* sur des sites précis de la rade de Brest, de la baie de Concarneau et de la baie de Lorient. Trois journées de prélèvements sont organisées chaque année ; ils doivent avoir lieu également à des horaires précis (tous en même temps) et seule une « flottille bénévole » peut réaliser ce type d’opération, d’où l’intérêt du volontariat.

Le jour du prélèvement, la distribution des kits (de grosses boites avec différents outils comme des épuisettes pour extraire différents types de planctons ou des tubes pour prélever l’eau de mer), le rappel du protocole, sont aussi l’occasion pour les scientifiques et médiatrices ou médiateurs de transmettre des savoirs. Les propriétaires de bateaux (voiliers, à moteurs ou même kayaks) peuvent embarquer des proches pour les faire participer aussi, ou d’autres personnes intéressées qui ne possèdent pas d’embarcation. Après le prélèvement, on peut aussi examiner sa collecte au microscope et en apprendre davantage encore.

Rapprocher sciences (de l’environnement) et société

La culture scientifique, la sensibilisation à l’environnement (diversité de la vie marine, micro pollutions plastiques… ), l’action collective, le simple plaisir de sortir son bateau pour une cause utile sont quelques-unes des motivations de participation à Objectif plancton. C’est ce qu’étudie en particulier Klervi Fustec en participant aux prélèvements à bord des bateaux, en s’entretenant avec les plaisancières et plaisanciers ou avec les scientifiques. Son travail permettra d’évaluer les formes et l’impact de la science participative pour, le cas échéant, appliquer les résultats à d’autres opérations.

Klervi Fustec est également actrice pour l’Epab (établissement de gestion de la baie de Douarnenez) dans l’atlas socio-culturel du Lapic, financé par la Région Bretagne. Il s’agit aussi d’impliquer la population dans une reconstitution à la fois naturaliste et intime de cette petite rivière peu connue qui traverse le Porzay. Là encore, le savoir-faire de la géographe consiste à suivre les réactions, les actions, les interactions entre celles et ceux qui participent à l’atlas, des hydrologues aux riveraines et riverains, en passant par les élu(e)s, les associations comme Eau et rivières de Bretagne ou les pêcheurs.

*le plancton regroupe tous les organismes vivants (végétaux ou animaux) qui ne peuvent pas résister aux courants, les méduses en font donc partie