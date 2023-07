Les métiers de la régie au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec

Manon Olive est chargée des collections au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec depuis juillet 2021. Elle occupe un métier de la régie, c’est un métier très récent qui varie énormément selon l’institution dans laquelle les personnes travaillent. Dans son cas, travailler à la régie des collections du musée lui demande beaucoup de polyvalence car elle doit s’occuper d’une collection archéologique qualifiée d’ »indénombrable », riche de plus de 50 000 vestiges sortis des sols depuis plus de 40 ans. Ces vestiges peuvent être un ensemble d’objets ou des restes humains ou animaux. Il y a des réglementations à respecter, des protocoles de conservation à appliquer pour préserver l’intégrité de ces objets qui datent du 6eme au 18eme siècle.

Les missions de Manon sont de faire l’inventaire de l’ensemble de la collection, la documentation, les campagnes photographiques,de numériser les archives et les articles. Dans les musées qui ont l’appellation « musée de France » il faut aussi maîtriser le plan de sauvegarde des biens culturels : il indique à l’équipe du musée mais aussi aux pompiers quelles œuvres doivent être sauvé en priorité et de quelle manière, en cas d’incendie ou d’inondation. Une régisseuse de collections coordonne notamment les restaurations des objets confiées des laboratoires spécialisés (pour des bilans sanitaires et des reconditionnements).

La formation en régie de collection

Pour travailler sur une mission de régie de collection on peut passer par des études assez générales, comme des masters professionnalisant « patrimoine et musée » ou d’autres plus spécialisés dans la régie des collections.