Le Fest jazz de Châteauneuf-du-Faou du 27 au 30 juillet 2023

L’association Jazz Kreiz Breizh de Châteauneuf-du-Faou a plusieurs missions : l’organisation du Fest jazz en été, celle de concerts aux alentours de Châteauneuf toute l’année, et l’éducation auprès des jeunes notamment grâce au projet Jazz à l’école, qui invite des groupes de jazz dans des écoles et collèges de toute la Bretagne. Le Fest jazz aura lieu du 27 au 30 juillet sur Châteauneuf-du-Faou plus précisément à Penn ar pont.