Les trois expositions d’été 2023 du CAC Passerelle à Brest

Germain Marguillard, artiste en résidence à Passerelle

Les chantiers résidence ont été créés en 2013 à partir d’un constat que de nombreux jeunes artistes se retrouvaient sans atelier après l’école des beaux-arts et mettaient un terme à leur carrière artistique faute de moyens et de lieu. Depuis, chaque année, Passerelle lance un appel à candidature et choisis 2 artistes par an pour leur offrir 3 mois de résidence ainsi qu’un logement de fonction, une bourse, un atelier. Un critique d’art les suit tout au long de leur résidence pour leur permettre d’en tirer une critique. Cette sélection est faite chaque année par un artiste invité et un critique d’art mais également en fonction des projets pour choisir quelqu’un pour qui la résidence sera réellement bénéfique.

Cette année, un seul artiste présente le résultat de sa résidence, le plasticien Germain Marguillard avec À l’infini, pas du tout. Il y explore les liens entre sciences, occultisme et symbolique des formes. L’artiste met particulièrement en regard le microscopique et le gigantesque, depuis l’atome jusqu’à la galaxie.

Le prix Marcel Duchamp, sélection sur le thème de la séparation

Dans le cadre de la programmation estivale 2023, une seconde exposition intitulée Une séparation s’inscrit dans le cadre des 20 ans du prix Marcel Duchamp, créé par l’association l’ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l’art français) qui chaque année récompense des artistes pour leur travaux. Passerelle a choisi 6 artistes parmi les lauréates et lauréats du prix ces dernières années : Yto Barrada, Eric Baudelaire, Bruno Peinado, Anne-Marie Schneider, Zineb Sedira, Thu-Van Tran.

Les photographies ethnologiques de Laura Henno à Mayotte