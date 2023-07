Bien au contraire #9 : Le tourisme, fléau ou bénédiction ?

Juillet, enfin, août à suivre, voici venu le temps des vacances, de la transhumance et celui de réaliser des bénéfices pour les milliers de petites et grandes entreprises de loisirs, de commerces divers et variés dont le chiffre d’affaires annuel dépend, en grande partie, de cette période. Après la grande disette du confinement, voici le changement climatique qui bouleverse nos habitudes, aussi bien estivales qu’hivernales, voici ceux qui luttent toute l’année afin de préserver faune, flore et paysages qui alertent sur les nuisances des masses de visiteurs inadaptées à la fragilité des sites, difficile de tourismer tranquille.

A-t-on raté le coche post-covid en ne profitant pas de cette pause pour étudier avec sérénité l’ensemble des problèmes causés par cet afflux soudain de population dans certaines zones de notre pays aux infrastructures sanitaires inadaptées à de tels volumes, par la multiplication des résidences secondaires, faisant grimper les prix de l’immobilier et empêchant les jeunes de s’installer là où ils ont toujours vécu, par les dégâts parfois irréparables infligés à l’environnement ? Sans doute si l’on se fie aux multiples manifestations de mécontentements qui fleurissent un peu partout en ce début d’été.

À ce tourisme hexagonal, il convient d’ajouter les voyages lointains, les millions de tonnes de dioxyde de carbone déversées dans l’atmosphère par les compagnies aériennes et les croisiéristes, les abus liés à la corruption dans certains pays pauvres où les lois de protection de l’environnement peuvent être détournées par ceux qui peuvent payer. Il y a tant de chantiers et le temps pour s’y atteler se réduit comme peau de chagrin, à la même vitesse que celui qui reste à notre civilisation pour répondre au défi climatique.

Des solutions à l’ensemble de ces inconvénients, parfois graves, commencent à poindre, c’est ce que nous allons voir avec David Medioni, auteur, en compagnie de Jean Viard, de L’an zéro du tourisme, qui aborde l’ensemble de ces questions et bien d’autres, tout en tentant d’apporter des solutions originales, parfois audacieuses ou simplement de bon sens à ces phénomènes.

Bonne écoute !

Le Livre

L’AN ZÉRO DU TOURISME – Jean Viard et David Medioni – Éditions de l’aube – collection Bibliothèque des territoires

Les auteurs

David Medioni est journaliste et auteur. Il est titulaire d’une licence de droit de l’Université Paris-Est Créteil (1998-2001), d’un master 2 de Sciences Po Bordeaux (2001-2003) et diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ) (2003-2005).

Spécialiste des médias depuis quinze ans, David Medioni a été journaliste médias à l’hebdomadaire Stratégies, puis à CB News pendant de longues années où il fut chef de la rubrique médias (2007-2013). Il a ensuite été pendant deux ans rédacteur en chef d’Arrêt sur images (2013-2015).

Depuis 2017, il est fondateur et rédacteur en chef d’Ernest, un magazine littéraire, indépendant.

Jean Viard est sociologue et directeur de recherches CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po Paris. Ses domaines de recherche sont les temps sociaux (vacances, 35 h), mais aussi l’aménagement du territoire, l’agriculture et les comportements politiques. « Il est l’un des meilleurs connaisseurs du territoire français. Plus encore que ses titres – sociologue, directeur de recherche au CNRS… – C’est son éclectisme qui fait sa richesse.