Breizh Odyssée ouvre ses portes à Landévennec

Dans l’espace muséal de Breizh Odyssée à Landévennec, on peut parcourir toute l’histoire de la Bretagne, une scénographie créée avec l’aide de Jean-Jacques Monnier un grand historien, auteur des « 55 séquence clés de l’histoire de la Bretagne », qui sert de scénario à l’exposition permanente. Le scénographe Gilles Courat qui à déjà produit de nombreux espace muséographiques immersifs s’est chargé des films et de la production graphique.

Histoire, restaurant, boutique et liqueurs dans la Breizh Odyssée

L’exposition est en parcours libre, la première salle traite de l’origine de la Bretagne jusqu’à la Révolution, une seconde salle aborde le XIXeme et le XXeme siècle, suit une salle sur le réveil breton dans les années 1970 et aussi les contes et légendes. À l’étage, on découvre l’économie en Bretagne avec des interviews et une exposition temporaire sur la musique en Bretagne, traditionnelle ou non.

Breizh Odyssée se compose aussi d’une boutique, d’un restaurant avec vue sur mer l’Awen Kafe, d’une boutique et d’une liquoristerie (fabrication de liqueurs et spiritueux, second atelier de production de la Maison Fisselier. Les produits locaux sont bien sûr privilégiés.