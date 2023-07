Depuis 5 ans des fouilles se déroulent dans une villa gallo-romaine à Plomelin

C’est en 2014 que les fouilles ont pu commencer même si ce ne sont pas les premières fouilles sur ce site ; au 19e siècle le site avait déjà été fouillé. Les archéologues ont procédés à une dé-végétalisation des structures avant de commencer à fouiller, ils ont vite commencé à creuser et chercher plus profond que leurs prédécesseurs et ils ont découvert de nouveaux bâtiments, également gallo-romains, ainsi qu’un enclos protohistorique qui date du 4e siècle avant notre ère. Depuis 5 ans les fouilles se déroulent à l’intérieur de l’enclos, les pierres trouvés pendant les recherches ont été rangées pour former des grands murets de pierres appelés mastaba, ces pierres serviront ensuite à la restauration de la villa. Le but final est de restaurer la villa pour recréer le complexe avec les thermes.

Les archéologues se sont rendu compte qu’il y avait d’autres bâtiments antiques sous la villa, dont un enclos qui occupe l’intégralité de la parcelle, il ne peut pas être fouillé dans sa totalité à cause de la présence de la villa et de l’immense tas de terre dû à l’excavation : seule une petite partie est encore visible et en cours de fouilles.

Les difficultés de lecture du site archéologique et les problèmes logistiques

Il ne reste plus qu’une année de fouilles archéologiques avant de remettre en état le site et de commencer la restauration de la villa et du petit temple qui se trouve à l’entrée de la parcelle. Le seul bâtiment antique qui ne sera pas restauré est la demeure du Vilicus, qui était gestionnaire de la villa en l’absence du propriétaire.

Les archéologues du département ont parfois des difficultés à comprendre le fonctionnement du site en raison de la superposition des différentes périodes historiques. Dans le cas de la villa du Pérennou, toute l’occupation de la protohistoire se retrouve sous des éléments de la période romaine et médiévale, le but est de réussir à démêler les époques par comparaison, analyse de la stratigraphie et grâce au mobilier archéologique quand il y en a : trois monnaies ont été découverte sur le site depuis le début des fouilles.

Le tas de terre et les mastabas sont difficiles à gérer car ils prennent beaucoup de place. La parcelle où se déroule les fouilles occupe différents terrains sur lesquelles les archéologues ne peuvent rien stocker car ils appartiennent à des particuliers. L’évacuation de la terre est aussi compliquée par le chemin d’accès à la parcelle, difficilement praticable.