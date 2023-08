A la recherche du Lapic, petit fleuve côtier de la baie de Douarnenez

L’élaboration, jusqu’en 2024, des atlas socio-culturels de certains cours d’eau bretons, a pour but de fédérer des actrices et acteurs de tous horizons autour d’une vision positive des rivières. Un premier atlas « test » a été lancé par Eau et rivières de Bretagne autour du Bélon au sud du Finistère, via le recueil d’histoires, de photos, de souvenirs mais aussi l’organisation de causeries, de traversées et autres événements.

La Région Bretagne financera d’autres altas : la rade de Lorient, les marais de Redon-Langon, la vallée du Leguer à Lannion, l’Aber à Telgruc-sur-Mer, et le Lapic à Plonévez-Porzay.

Pour le Lapic, c’est l’Epab – établissement public d’aménagement et de gestion de la baie de Douarnenez qui porte l’atlas. Dans ce reportage, Antoine Lauginie suit la Traversée du petit fleuve côtier à Plonévez-Porzay le 17 juin 2023 en présence d’une quarantaine de personnes : certaines sont âgées et ont joué autrefois dans le Lapic, d’autres ne connaissaient pas du tout la rivière pourtant proche de chez elles. Il y a des agriculteurs, des défenseurs de l’environnement, de simples curieux… et l’ambiance est créative !