Des Polars et des Notes #103 : Dernier acte !

Il fallait bien que cela arrive un jour, comme le dit si bien Michel Jonasz, « Y a rien qui dure toujours… » Aucune raison qu’il n’en soit pas de même pour Des Polars et des Notes, cette émission sera donc la dernière de la saison, et la dernière tout court. Nous avons décidé de ne pas repartir en septembre pour une nouvelle année, il faut savoir varier les plaisirs, et, après neuf ans passés à découvrir le meilleur de la littérature noire, le temps est venu de passer à d’autres aventures.

Nouvelles aventures que vous connaissez en partie puisque nous nous retrouverons, et ce dès la fin de ce mois, très régulièrement pour de nouveaux thèmes dans Bien au Contraire, l’émission qui réfléchit sans en avoir l’air. Nous allons donc troquer polars et romans noirs contre romans, essais, thèses et autres supports, afin d’aborder des sujets de société en tous genres. Nous espérons vous retrouver aussi nombreux, que ce soit via les podcasts ou sur les ondes de Radio Évasion. Et que cela ne vous empêche pas de continuer à lire, on vous surveille !

Merci à notre auditoire, fidèle ou occasionnel, à tous les auteurs et autrices ayant accepté de nous présenter leurs romans, aux maisons d’éditions et autres acteurs de la filière livre qui ont pris le temps de nous parler de leur travail, aux attachées de presse, essentielles et si sympathiques, à Radio Évasion pour ce si long partenariat.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

LA FAUTE DE LA TRADUCTRICE – Dominique Forma – La Manufacture de Livres

AMERICAN AIRLINES – Thierry Brun – Kubik Éditions – Collection Outrenoir

LES LAMPOURDES DE MAGELLAN – Patrick Amand – Éditions du Caïman

LES JALOUX – James Lee Burke – Éditions Payot & Rivages – Collection Rivages/Noir

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier

Interviews

Christos Markogiannakis pour AUTEUR DE CRIMES, paru aux éditions Plon dans la collection Plon Noir.

Christophe Agnus pour LA LISTE DE L’ÉCRIVAIN, publié aux éditions Robert Laffont

La Zik

Serge Gainsbourg – SS in Uruguay, Kenny Rogers – The Gambler, The Yardbirds – Evil Hearted You, The Killers – Somebody Told Me, Rage Against The Machine – Sleep Now in the Fire, Jo Satfford – You Belong to me.