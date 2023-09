Le live d’une légende du Michigan : Bob Seger !

Play it loud vous fait revivre le double album Live bullet de Bob Seger sorti en 1976, l'un des plus grands album enregistré en concert de tous les temps.

Les 4 et 5 septembre 1975 Bob Seger enregistre dans son fief de Detroit, la Motor City, un double live avec son nouveau groupe le « Silver Bullet Band ». On est dans le brûlot du Cobo Hall de Detroit et Seger, qui joue à domicile, va tout mettre dans ce disque : sa voix, ses tripes, son expérience sur la route depuis des années.

En avril 1976 sort le « Live Bullet » que le magazine Rolling Stone a classé l’album 10ème dans la liste des plus grands albums live de tous les temps.

« Play it Loud » vous emmène à Detroit pour un show de pur Rock’n’Roll.