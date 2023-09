À scruter les régimes autoritaires et réactionnaires qui se mettent en place un peu partout dans le monde, du néofascisme, de retour au pouvoir en Italie un siècle après Mussolini, en passant par la Hongrie, la Pologne ou, les dictatures plus lointaines en Asie, Amérique centrale ou du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, sans parler des dérives récentes d’un Trump ou d’un Bolsonaro, ni de la lente dérive autoritaire française, la démocratie prend des allures de régime ringard, passéiste, pour nostalgiques de la fin du vingtième siècle.

Les dictatures, les démocratures, les démocraties illibérales, les tyrannies ou les pouvoirs autoritaires gagnent partout du terrain. Nommez ces formes de gouvernance à votre guise, le résultat, à plus ou moins long terme est le même : risques de guerres expansionnistes locales et tensions internationales grandissantes. Les nationalistes fascisants et populistes de tous poils retrouvent des couleurs, les humanistes s’en désolent. Si la violence et l’intolérance sont les plus petits dénominateurs communs de toutes ces formes de gouvernance, il existe pourtant une grande variété de systèmes partageant la bannière de la dictature. Les nations ne sont d’ailleurs pas les seules touchées, des tendances absolutistes naissent au sein même des groupes humains.

Ce retour en force de la violence politique et l’affaiblissement des démocraties, voilà le sujet de l’excellent essai intitulé Cinquante nuances de dictature, de Renée Fregosi, docteur en philosophie et en science politique, sous-titré « Tentation et emprise autoritaire, en France et ailleurs », on ne saurait être plus clair.

Bien plus qu’une liste de l’existant, cet ouvrage décrypte pour nous les différentes formes de dictatures, passées et présentes, leurs chutes, leurs évolutions possibles, ainsi que les solutions s’offrant aux citoyens afin de les combattre, ou d’éviter d’y succomber. Si le coup d’État militaire, ou la prise du pouvoir par des factions armées, sont difficiles à contrer par la population, certaines démocraties abandonnent petit à petit les chemins de la liberté pour emprunter ceux de la dictature, sous l’œil indifférent d’une population, dégoûtée trop souvent par l’accumulation de tromperies politiciennes, de conflits d’intérêts patents ou par des élections par défaut, ne laissant le choix qu’entre la peste ou le choléra. Une attention de tous les instants est nécessaire pour ne pas se réveiller un sale matin dans un État policier qu’on a refusé de voir venir. Quand les stades sont pleins et qu’il n’y a pas de matchs prévus, c’est qu’il est trop tard...

Le Livre

CINQUANTE NUANCES DE DICTATURE - Renée Fregosi - Éditions de l’aube - collection Un monde à raconter

L’autrice

Renée Fregosi est docteure en philosophie et en science politique. Après avoir acquis une solide expérience des relations internationales « sur le terrain », elle a été directrice de recherche à l’université Paris-Sorbonne-Nouvelle.