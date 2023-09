Publié le 13/07/2023

Aujourd’hui, rencontre avec les habitants et habitantes du bout du monde autour des correspondances postales. Bernardine et Edouard nous parlent des courriers qui traversent le monde pour trouver leur destinataire, des réclames politiques déposées discrètement pendant la nuit, des lettres qui font couler des larmes sur les joues et de celles qui produisent des papillons dans le ventre…