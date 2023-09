Publié le 13/07/2023

Aujourd’hui, rencontre avec les habitants et habitantes du bout du monde autour de l’eau. Edouard et Jeannette nous parlent de l’eau sur laquelle on navigue, celle dans laquelle on nettoie, celle qui nous tombe sur la tête, celle qu’il ne faut pas gaspiller et celle que l’on chante, parfois…